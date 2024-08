Manj predelane hrane, več polnozrnatih izdelkov in stročnic ter tudi meso

Z novim šolskim letom prihajajo tudi nove smernice šolske prehrane. Dodatnih, veganskih jedilnikov, ki so jih predlagali v vladnem strateškem svetu za prehrano, pa ne bodo ponujali. Zavoro so potegnili pediatri in dietetiki, saj strokovne smernice v obdobju odraščanja priporočajo raznoliko, uravnoteženo prehrano, zgolj rastlinska pa bi bila lahko manj hranljiva in bolj tvegana za zdravje otrok in mladostnikov.