Manj svečk za manj grobov: Ohranimo lep spomin in darujmo za reševanje življenj

V projektu sodeluje 150 organizacij in skupno preko 500 prostovoljcev iz vse Slovenije. V dnevih pred 1.novembrom, ki so bili od nekdaj znani po prekomerni potrošnji, se organizatorji akcije zavzemajo, da del sredstev preusmerimo v dobrodelne namene. Namesto pretirane potrošnje izdelkov s kratko življenjsko dobo, ki predstavljajo veliko obremenitev za okolje, sredstva raje namenimo za nakup medicinskih pripomočkov in zdravljenje bolnih ter življenjsko ogroženih, sporočajo organizatorji akcije. V letošnji akciji bo denar namenjen zdravstvenim terapijam, nakupom invalidskih vozil in vozičkov, dvigal ter reševalne in druge zdravstvene opreme. V preteklih letih so v akciji zbrali skupaj več sto tisoč evrov.