Manj varnosti za otroke v cestnem prometu?

Poslanka SMC Mojca Žnidarič pa je kot prvopodpisana pod predlog novele odgovorila, da raziskovalna naloga EU in uredbe EU ne zahtevajo tako zelo strogih in tudi neživljenjskih standardov, kot jih izpostavljajo predlagatelji veta.

S spremembami zakona so poslanci želeli olajšati prevoze otrok gasilskim, športnim in kulturnim društvom ter drugim neprofitnim organizacijam. Tako med izjeme, ki ne predstavljajo skupine otrok, za katere veljajo strožje omejitve pri prevozu, uvrščajo pet in več otrok razširjene družine do vštetega tretjega kolena. Posameznik bo od zdaj lahko na tekmo peljal svoje otroke, pa tudi otroke svojega brata ali sestre, ne da bi potreboval tahograf ali posebne oznake.

Novela pa določa tudi, da uporaba tahografov ni obvezna za prevoze skupin otrok, ki se izvajajo z vozili, zasnovanimi in izdelanimi za prevoze največ osmih potnikov poleg voznika. Sprva je bil sicer predlog, da bi slednje veljalo samo za društva, zveze društev in nevladne organizacije, a so zaradi načela enakosti poslanci določbo z dopolnilom v drugi obravnavi razširili na vse.

Številni deležniki so izrazili pomisleke glede predlaganih sprememb. Nekdanja evropska komisarka za promet Violeta Bulc je poudarila predvsem pomen tahografov. Ti so po njenem mnenju edini način, da se preveri število opravljenih delovnih ur, obvezne počitke in nujne prekinitve dela profesionalnih voznikov, z njihovo ukinitvijo pa se zmanjšuje varnost otrok in vseh ostalih udeleženih v prometu.

Odprto pismo so poslancem DZ poslali tudi iz Zavoda Varna pot, v katerem so jih pozvali, naj ne znižujejo standardov varnosti v cestnem prometu. Ob tem so tudi poudarili pomen trdega in dolgoročnega dela vladnih in nevladnih organizacij, s pomočjo katerih so uspeli Slovenijo popeljati na čelo držav EU po varnosti na cestah.

Zakon je v DZ podprlo 48 poslancev, proti jih je glasovalo 13.