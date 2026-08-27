Manj za oskrbo, več za sadje, morje in boljši dopust

94-letni Bernard Tonejc iz Doma dr. Janka Benedika v Radovljici je obravnavan po zakonu o socialnem varstvu in plačuje višjo položnico kot tisti, ki so vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe. A zdaj bi morala biti tudi njegova položnica nižja. "Sem pričakoval, da bo nižja, ampak da bo toliko, nisem pričakoval. Sem prav malo presenečen," pravi.

Kot so mu v domu izračunali, je doslej plačeval okoli 1700 evrov, po novem pa bo njegov mesečni račun nižji za 500 evrov. In že ve, za kaj bo prihranek porabil. "Lahko si bom privoščil, a veste kaj, pojem sadja kakor krava. In mi bo to hudičevo prav prišlo," se nasmeji.

Podobno je tudi pri Mariji Klemenc, ki zdaj plačuje vrtoglavih 1900 evrov na mesec. Po novem bi plačevala za nekaj več kot 1000 evrov manj. "Jaz sem za, da manj plačam," pravi v smehu. Prihranek bi izkoristila za kakšen vikend na morju, morda za obisk Ljubljane in malo nakupovanja.

Veseli pa niso le stanovalci, ampak tudi zaposleni. V pralnici, pravijo, imajo minimalne plače, zato je vsak dodatek še kako dobrodošel. "Lažje prideš skozi mesec, privoščile si bomo lahko še boljši dopust," pravi vzdrževalka perila v DSO Radovljica Nadja Poljanec.

Dragana Majdančevič delo srednje medicinske sestre opravlja že 20 let. Prazniki, izmensko delo in vikendi so del njenega vsakdana, njena plača pa znaša okoli 1300 evrov neto. Začetniki, kot pravi, imajo še manj. "Vedno je tukaj nek denar. Od zraka se ne more živeti, od ljubezni in empatije tudi zelo težko, čeprav jo moraš imeti," pravi. Empatije jim sicer ne manjka in svoje delo radi opravljajo, vendar je to težko, naporno in večizmensko delo, zato jim bo dodaten denar, kot poudarja, še kako prav prišel.

Tudi direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica Alen Gril poudarja, da je 300 evrov bruto oziroma okoli 170 evrov neto dodatka za zaposlene zelo dobrodošlih. S tem bodo zdaj, še dodaja, lažje obdržali sedanje zaposlene in morda privabili še kakšnega novega.