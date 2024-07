Manjkajoči kvadrati: Vežnaver bi zemljišče podaril, če se mu Golob opraviči

Primorski podjetnik bi sicer zemljišče državi podaril, a le pod pogojem, da se mu predsednik vlade Robert Golob sredi parlamenta opraviči. Tudi po sestankih s predstavniki ministrstva revizorji računskega sodišča vztrajajo pri svojem. Ministrstvo za finance je kršilo zakon o javnih financah. Nakup Litijske bi morali predvideti vnaprej, trdijo revizorji, zato je bila prerazporeditev šestih milijonov in pol tik pred zdajci, čez noč, nezakonita.

A tudi v sklepni fazi, torej tik pred objavo končnega poročila, očitno pojasnila ministra Boštjančiča niso prepričala revizorjev. Zato je, neuradno, finančno ministrstvo na računsko sodišče zdaj poslalo še en ugovor. Kot naj bi po naših informacijah pojasnjevali revizorjem, je sodna stavba resda leta trajajoč projekt, a da tega projekta ne gre enačiti z nakupom stavbe na Litijski 51. Ker ne gre za osrednjo sodno palačo, pač pa zgolj nepremičnino, ki naj bi reševala prostorsko stisko zgolj vsega treh sodišč. Ali bo računsko sodišče prisluhnilo tem argumentom, bo znano predvidoma do konca poletja.

Kaj bo s propadajočim poslopjem?

Medtem še vedno ni jasno, kaj bo ministrstvo storilo s propadajočim poslopjem. Po naših informacijah v proračunu za prihodnje leto vlada vsaj za zdaj denarja za obnovo ni našla. Pa tudi če bi ga, bi lahko obnova stekla le pod dvema pogojema. Prvič – ministrstvo bi moralo z bližnjim trgovcem najti skupen jezik glede parkirišč, ki jih stavba na Litijski ta hip nima. Iz Lidla odgovarjajo, da se z ministrstvom še niso sestali, je pa termin predviden naslednji teden. Da so se glede srečanja s predstavniki trgovca že uskladili, je danes potrdila tudi ministrica.

Prodajalec zadržal 35 kvadratnih metrov

Precej bolj neugoden pa je drugi pogoj. Ministrstvo mora, če želi dobiti gradbeno dovoljenje za obnovo, pridobiti še manjkajoče, komaj 35 kvadratnih metrov veliko zemljišče tik ob stavbi. Lastnik te parcele ostaja prodajalec, koprski poslovnež Sebastjan Vežnaver. Ta pravi, da ga v vsem tem času ni nihče klical in nič vprašal. Vse postopke v zvezi z manjkajočim zemljiščem, pravi ministrica, že ureja državno odvetništvo. Ministrica Andreja Katič: "Najprej bomo poskušali rešiti preko zakonsko razpoložljivih opcij. V kolikor to ne bo šlo, pa zagotovo je ena izmed poti tudi to, da se z lastnikom dogovorimo, kako naprej."

Pot naprej, pravi Vežnaver, pa je pravzaprav zelo enostavna. 35 kvadratnih metrov je, dodaja, pripravljen podariti, a pod enim – točno določenim – pogojem: "V kolikor se mi bo premier opravičil na istem mestu, kjer je izrekel besede, grde besede o meni ... Sem pripravljen to podariti. Seveda pa se mi mora v parlamentu opravičiti."

Premier Golob se je v zadnjih tednih od domnevno spornega posla vselej distanciral, je bil pa oster in kritičen do za vlado obremenilnih ugotovitev notranje revizorke na pravosodnem ministrstvu. Po besedah Katičeve odredbe za revizijo na ministrstvu niso našli, ministrica pa naj bi se z revizorko – tudi v zvezi z očitki, da je ravnala na lastno pest – sestala in pogovorila prihodnji teden.