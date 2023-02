Manjša smučišča vabijo s snežno kuliso in cenejšimi kartami

Številna slovenska smučišča so te dni dobro obiskana. Sončno vreme in debela snežna odeja vsak počitniški dan v povprečju privabita več kot 10.000 ljubiteljev belih strmin, ki za dnevno vozovnico za odrasle v povprečju odštejejo slabih štirideset evrov. Precejšnje zanimanje pa letos - tudi zaradi dobrih snežnih razmer - vlada za manjša, nižjeležeča smučišča, kjer so smučarske vozovnice skoraj za polovico cenejše.