Manjše tatvine po novem le prekrški: sindikat policistov opozarja na birokracijo
V Sindikatu policistov Slovenije opozarjajo, da bo zagotavljanje boljše varnostne situacije po Šutarjevem zakonu še dodatno obremenilo že tako kadrovsko podhranjeno policijo. Največ dodatnega dela naj bi prinesla prekvalifikacija manjših tatvin iz kaznivih dejanj v prekrške. Kot pravijo v sindikatu, jih za to nihče ni ustrezno pripravil.
