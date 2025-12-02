Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Manjše tatvine po novem le prekrški: sindikat policistov opozarja na birokracijo

Ljubljana, 02. 12. 2025 19.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Žana Vertačnik
Komentarji
29

V Sindikatu policistov Slovenije opozarjajo, da bo zagotavljanje boljše varnostne situacije po Šutarjevem zakonu še dodatno obremenilo že tako kadrovsko podhranjeno policijo. Največ dodatnega dela naj bi prinesla prekvalifikacija manjših tatvin iz kaznivih dejanj v prekrške. Kot pravijo v sindikatu, jih za to nihče ni ustrezno pripravil.

šutarjev zakon policija prekršek
Naslednji članek

Zloraba bolniške odsotnosti: delavec tudi ob dvomesečno nadomestilo plače

Naslednji članek

Za 1,5-sobno stanovanje v Ljubljani tudi po 950 evrov na mesec brez stroškov

SORODNI ČLANKI

V veljavi Šutarjev zakon

Spremenjen Šutarjev zakon: vstop v stanovanje brez odredbe, daljši pripor, zaostrene kazni ...

Bruselj: Šutarjev zakon ne sme nesorazmerno vplivati na katero od skupnosti

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
02. 12. 2025 21.00
Nihče jih ni pripravil? Kaj hudiča je treba ljudi pripravljat za en zapisnik napisat. No , razen če so nepismeni.
ODGOVORI
0 0
Wild west
02. 12. 2025 20.57
-1
Bravo, mladina ,gremo krast🤢🤮
ODGOVORI
0 1
čevapgpt
02. 12. 2025 20.53
Sprejmite še da lahko tega tatiča okoli ušes....
ODGOVORI
0 0
Free_Palestine
02. 12. 2025 20.48
+0
To pa je napredek, ja...
ODGOVORI
1 1
galeon
02. 12. 2025 20.38
+4
Ta policijski sindikalist pa res rabi osebno asistenco pri razumevanju. Čudno, da sploh lahko samostojno dela. Papirjev pri pisanju kazenske ovadbe je veliko več, kot pa nekaj listov pri izrečeni globi za prekršek, ki se ga izda na kraju dejanja. Samo ta sindikalist rad paničari in dela iz muhe slona. Večina kaznivih dejanj manjše vrednosti se pri tožilcu ustavi, ostale pa na sodišču in nikoli nimajo epiloga.
ODGOVORI
4 0
Mekenzi
02. 12. 2025 20.37
-1
Če zakon pišejo drogeraši in kradlivci na Vladi ne pričakuj nič boljše samo se bolj se bo kradlo ubijalo lagalo. 😭😭😢🤨
ODGOVORI
3 4
Slovenec007
02. 12. 2025 20.36
+3
Evo spet zakon dobr za tarjave...kraja se v tej državi že dalj časa izplača...na večih nivojih seveda.
ODGOVORI
5 2
medŠihtom
02. 12. 2025 20.35
podpiram robinhoodovski pristop k bogatim trgovcem in bogatim bankam. treba jim je čimveč pobrat in dat narodu.
ODGOVORI
0 0
Victoria13
02. 12. 2025 20.34
+4
Odlično še več bo kraje....
ODGOVORI
5 1
Groucho Marx
02. 12. 2025 20.30
+5
Kaj ni ta zakon namenjen zaostritvi zakonodaje, ne pa obratno? 🙈🙉 Še ena stvar, ki je golobnjak kljub gori lepo zvenečih besed ne zna izpeljat.
ODGOVORI
6 1
clox
02. 12. 2025 20.29
+3
manjše tatvine prekrški, večje tatvine prekrški... mislim sej poštenost Slovencev se vidi že po razmerju slovenski vozni park/slovenska povprečna plača
ODGOVORI
3 0
nemski_ovcar
02. 12. 2025 20.34
+2
Poglej ti vozni park mulcev balkancev...pa nimajo služb????
ODGOVORI
2 0
nemski_ovcar
02. 12. 2025 20.29
+4
Danes ponoči so v Semiču izpred vhoda domače hiše ukradli okrašeno novoletno jelko...toliko o zakonu.
ODGOVORI
4 0
proofreader
02. 12. 2025 20.27
+9
Prekrški se tudi ne seštevajo, tako da gredo lahko privilegiranci mirno vsak dan mimo blagajne.
ODGOVORI
9 0
proofreader
02. 12. 2025 20.25
+10
Golobji zakoni so sramotni. Pa ima dve zelo glasni pravnici v parlamentu.
ODGOVORI
10 0
Mizainstol
02. 12. 2025 20.23
-6
Policisti naj jamranje raje zamenjajo z ucinkovitim delom. Ko se jih bodo nepridipravi spet zaceli bati, bo tudi njim lazje.
ODGOVORI
1 7
GGMU!
02. 12. 2025 20.46
Pri vsej birokraciji še dolgo ne bo drugače, prej še veliko veliko slabše
ODGOVORI
0 0
SrebrniPamirSinjeRajabOdisej
02. 12. 2025 20.22
+8
Žalostno kakšno vlado imamo.
ODGOVORI
10 2
Brihtno
02. 12. 2025 20.15
+11
Dokaj logično da se ne zameriš svojim volilcem. Kajne freedom?👎
ODGOVORI
11 0
JOSEPH HAYDN
02. 12. 2025 20.14
+13
Sramota, kako zlorabljajo ime pokojnika za nek zmazek od zakona, ki bo zadeve samo še poslabšal
ODGOVORI
13 0
natas999
02. 12. 2025 20.10
+11
podn od zakona
ODGOVORI
11 0
iziizi
02. 12. 2025 20.06
+7
Sam da bodo pisal položnice za hitrost in varnostni pas super
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385