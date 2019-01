Manjši izpad v Termoelektrarni Šoštanj

Po naših informacijah so imeli danes nekateri večji odjemalci elektrike težave zaradi motenega delovanja Termoelektrarne Šoštanj.

Kot so nam potrdili v Termoelektrarni Šoštanj, so tam zaradi težav z merilnim pretvornikom res zabeležili manjši izpad, a so težavo kmalu uredili. Kot so zatrdili, zdaj vse nemoteno deluje.