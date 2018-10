Manjšinska poslanca s sporazumom o sodelovanju z vlado: bosta jeziček na tehtnici?

Poslanca italijanske in madžarske narodne manjšine Felice Žiža in Ferenc Horvath sta danes s koalicijskimi partnerji podpisala sporazum o sodelovanju. PremierMarjan Šarec je ob tem dejal, da gre zlasti za sodelovanje pri vprašanjih narodnih manjšin, medtem ko je poslanecFelice Žiža navedel, da bosta konstruktivno sodelovala z vlado in bila po potrebi tudi jeziček na tehtnici.

Po Šarčevih navedbah si želijo uresničiti ključne zadeve za obe narodni manjšini, zato bo za njihovo dobro sodelovanje posebej skrbel nekdo v kabinetu predsednika vlade. "Ne želimo ostati pri besedah, ampak preiti k dejanjem," je pojasnil Šarec.