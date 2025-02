Manko pravosodnih policistov: 'Naj odpremo vrata in zapornikom rečemo, naj gredo?'

Prenatrpani zapori na eni in kadrovsko podhranjeni pravosodni policisti na drugi strani. V Kopru bi morali njihovo število vsaj podvojiti, da bi zadostili normativom. Zdaj mora prav vsak poprijeti za vsako nalogo, a tako preprosto ne gre več, so obupani. "Kaj bomo mi, ko bomo tukaj enkrat ostali, jaz, kolega in mogoče še trije, notri pa je 170 zaprtih. Kako bo to delovalo? Kaj naj naredim, odprem vrata in rečem 'pojdite'," se zaskrbljeno sprašuje pravosodni policist Zlatko Živković.

Mnogi klonijo pod izjemnim pritiskom, vse več je odhodov, dolgotrajnih bolniških odsotnosti in izgorelosti. "Jaz sem eden od teh, ki sem zbolel in sem na dolgotrajni bolniški, ampak sem danes prišel podpret sodelavce," pravi pravosodni policist Patrik Arnaut, kar ne preseneča, glede na to, s čim se srečujejo. To je le ena od izkušenj z enim od zapornikov: "Čakal je v zasedi v sobi, se namazal z urinom in blatom, naš sodelavec, pravosodni policist, je odprl vrata in je dobil ta urin in blato v usta."

Vsega tega pa nihče ne vidi, so prepričani. In trdijo, da jih je vlada z novo plačno reformo izigrala. "Imam 1150 evrov neto plače. 16 let delam," opozarjajo.

Zaradi slabih pogojev tudi novih zaposlitev skorajda ni, tako vse več dela pade na pleča tistih, ki še vztrajajo. Na razpise se namreč prijavljajo le redki. "Od tega je eden mogoče zainteresiran in še ta, ko pride prvič sem, da vidi, kaj je sploh to, se obrne in gre," o kadrovskem manku pojasnjuje Živković. "Kdo pa bo prišel kot bodoči mlad pravosodni policist, za 1680 evrov bruto plače, ki jo bo imel leta 2028, ne danes? Veste, tukaj je trgovina čez cesto, pa če se zaposliš danes, ti ponudijo 1700 in nekaj bruto."

Vse to je privedlo do točke ko – kot sami predočajo – je kakovost njihovega dela padla. Stavkati sicer zaradi narave svojega poklica ne smejo, bodo pa, če se nič ne spremeni, stopnjevali pritisk na odločevalce, napovedujejo.