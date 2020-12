Umetelno. Okusno. Nevsakdanje.

Gurmanski navdušenci, odslej lahko edinstveno gastronomsko izkušnjo kuharskih mojstrov Hiše kulinarike Manna v Ljubljani, doživite tudi doma.

icon-expand Srnin tartar FOTO: Arhiv ponudnika

RESTAVRACIJA MANNA V biblično poimenovano restavracijo, ugnezdeno ob sotočje Gradaščice in Ljubljanice, na eni najlepših ljubljanskih ulic, v Eipprovi ulici v Trnovem, težko zaideš slučajno. V desetih letih, odkar je ključ prevzel nov lastnik, je Manna postala stalni prostor srečanj domačih in tujih gastronomskih navdušencev, nekakšen gurmanski klub, v katerem se v iskanju kakovostne, rafinirane, avtentične in hkrati drugačne kulinarične ponudbe, srečujejo prijatelji, umetniki, športniki, poslovni partnerji, družine in drugi. Ob mojstrskih izvedbah Manninih chefov, z mladim, vrhunskim kuharjem Žanom Jerebom na čelu, ki so restavraciji prinesle 2 prestižni kapi velikega francoskega gastronomskega vodnika Gault Millau, in odlični strežbi verodostojnih natakarjev, Mannino uspešno zgodbo v zaključeno celoto poveže eleganten in sofisticiran, v bakreno zlate barve objet, ambient.

icon-expand Telečja krača za 4-6 oseb FOTO: Arhiv ponudnika

MANNA NA DOM Žal je zaradi ukrepov s katerimi vlada želi omejiti epidemijo, restavracija do nadaljnjega za goste zaprta. Ampak v Manni zasledujejo rek, ki pravi, da je kriza lahko tudi priložnost in zato so se odločili, da njihovim strankam gastronomski užitek ne sme umanjkati. Tako lahko v vrhunsko pripravljenih jedeh Manninih kulinaričnih ustvarjalcev, kakovost ponudbe je namreč navkljub spremenjenim okoliščinam na prvem mestu, uživate za domačo jedilno mizo, na delovnem mestu… Možen je, jasno, tudi prevzem hrane. MENU Izbirate lahko med raznovrstnimi jedmi (morskimi, mesnimi in vegetarijanskimi), ki jih pripravljajo izključno po naročilu. Izziva - kako dostaviti hrano, da bo le ta še vedno sveža, kompaktna in okusna - so se lotili zelo premišljeno. Jedi so, da se okusi ne premešajo in da se hrana ne razmoči, zapakirane v ločenih embalažah, ki jih dostavijo v večji kartonasti škatli, v kateri hrana ne izgublja temperature. Le-ta se po zaključku priprave nemudoma odpelje na naslov gosta, brez vmesnih postankov pri drugih naročnikih. Naročiti je mogoče posamezne jedi za 1 osebo, ponujajo pa tudi menije za dve osebi kakor tudi družinske pakete. Lahko se tudi odločite, da boste jedi zaključili doma kar sami in v spletni trgovini poiščite zavihek "Kuham kot Chef".

icon-expand Hobotnica iz pečice FOTO: Arhiv ponudnika

Možno je naročanje tudi nekaterih jedi iz redne catering ponudbe, namenjene večjim skupinam. Tovrstno naročilo je poimenovano "Catering Box na dom" (https://www.restavracija-manna.si/product-category/catering-box/). Ob tem poudarjajo, da lahko pripravijo tudi povsem običajne, klasične kanapeje in druge jedi po želji naročnika. NAROČANJE Naročanje je sila enostavno. Jasno, da v Manno lahko vselej pokličete in se ustno dogovorite za menu dostave, a mnogo enostavneje bo, če boste obiskali Mannino spletno trgovino, izbrali jedi in določili datum ter uro dostave oz. morebitnega prevzema. V kratkem bo na voljo tudi "Mannina" mobilna aplikacija, s katero bosta komunikacija in naročanje hrane enostavnejši. Očitno so s pri Manni odločili, da bodo z dostavo na dom nadaljevali, tudi ko bodo pandemični časi minili.

icon-expand Tartar rdeče pese z mozzarello FOTO: Arhiv ponudnika