Mapelastic – da, ampak kateri?

Naziv najbolj prepoznavnega izdelka MAPELASTIC se lahko nadaljuje brez končnice, lahko pa se nadaljuje s SMART, GUARD, TURBO, AQUADEFENSE ali FOUNDATION. Že ime nakazuje, čemu naj bi bil izdelek MAPELASTIC namenjen. Da ne bo dvomov, v nadaljevanju podrobneje predstavljamo vsakega izmed njih. Mapelastic Zgodba o MAPELASTIC-u se je začela pred 30 leti. MAPELASTIC je dvokomponentna, polimer cementna malta. Mešalno razmerje za MAPELASTIC je 1 : 3, pri čemer je delež tekoče komponente tretjina prašnega dela. Po ustreznem mešanju postane malta mazljiva za nanašanje z lopatico ali gladilko in uporabna približno eno uro. Za doseganje deklariranih tesnilnih in zaščitnih lastnosti mora biti skupna debelina vsaj dveh nanosov vsaj 2 mm. Na vseh zunanjih površinah in v bazenih ga je treba ojačati z vgradnjo MAPENET 150, alkalno odporne steklene mrežice. Drugi sloj se lahko nanaša po približno 4–5 urah. Pred oblaganjem z zaključno oblogo mora MAPELASTIC zoreti vsaj 4 dni! Ta izdelek je najboljša izbira za izvedbo tesnjenj balkonov in teras, saj ohranja svojo prilagodljivost tudi pri ekstremno nizkih temperaturah (–20 C).

Lepljenje keramičnih ploščic na MAPELASTIC na balkonih obmorskega hotela. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Mapelastic Smart Ker je MAPELASTIC možno nanašati samo z lopatico ali gladilko, so v razvojnem centru razvili novo izpeljanko – MAPELASTIC SMART. Ta ima zaradi drugačne sestave tudi drugačno mešalno razmerje, en delež tekočine se zmeša z dvema deloma prahu. Tako postane mešanica bolj tekoča in primerna za nanašanje s čopičem in valjčkom. Taka konsistenca MAPELASTIC-a SMART omogoča izvedbo tesnjenj na bolj razgibanih površinah (npr. manjše okrogle fontane) in lažje nanašanje. Prav tako zaradi svoje sestave omogoča vgradnjo sintetične koprene MAPETEX SEL – v tej kombinaciji MAPELASTIC SMART prenaša razpoke celo do 2,8 mm! Potrebna debelina in časi sušenja so enaki MAPELASTIC-u.

Konsistenca MAPELASTIC-a SMART omogoča izvedbo tesnjenj na bolj razgibanih površinah (npr. manjše okrogle fontane) in lažje nanašanje. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Mapelastic Turbo Ker je hitrost celotne izvedbe pogojena s sušenjem in zorenjem materialov, ki jih uporabljamo, tempo pa je vsak dan hitrejši, je bil razvit nov izdelek – MAPELASTIC TURBO. Že ime turbo nakazuje na nekaj hitrejšega, kar dejansko tudi je. Njegove končne lastnosti, minimalna skupna debelina in področja uporabe so primerljive z MAPELASTIC-om. Glavna razlika pa je v njegovi sestavi, mešalnem razmerju 4 : 5 (4 deli tekočine proti 5 delom prašne komponente), ki omogoča lažje nanašanje in krajše čase, potrebne za nadaljnje delo. Drugi sloj namreč lahko nanašamo že po približno eni uri, v primeru višjih temperatur (25–30 C) pa se lahko začne s polaganjem zaključne obloge že po 4 urah. Kljub svoji 'hitri' vezavi je zamešan MAPELASTIC TURBO uporaben približno 45 minut. Zaradi možnega nanašanja pri nižjih temperaturah (višjih od 5 C) in ob muhastem vremenu zaredi hitrejše odpornosti na padavine je idealen za izvedbo tesnjenj v pomladanskih in jesenskih mesecih.

MAPELASTIC TURBO je idealen za izvedbo tesnjenj v pomladanskih in jesenskih mesecih. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Mapelastic Aquadefense Za razliko od zgoraj naštetih je MAPELASTIC AQUADEFENSE enokomponentni, za uporabo pripravljen izdelek za tesnjenje v savnah, kopalnicah – tako zasebnih kot javnih, balkonov in teras. Zato ni potrebno predhodno mešanje, preostanek pa se lahko uporabi na naslednjem gradbišču. MAPELASTIC AQUADEFENSE se enostavno nanaša s čopičem ali valjčkom. Namenjen je nanašanju na suhe površine; idealen je za suhomontažne plošče, estrihi pa morajo vsebovati manj kot 3 % vlage. Njegova prednost je v zelo hitrem sušenju. Drugi nanos se lahko nanese že po dobri uri, zaključna obloga pa se lahko lepi že po 4 urah. Skupna debelina obeh slojev mora biti vsaj 0,8 mm, kar v praksi pomeni porabo med 1,1 in 1,3 kg/m2. Velja pa še enkrat opozoriti na omejitev – MAPELASTIC AQUADEFENSE se lahko nanaša samo na popolnoma suhe podlage, zato je v primerih, ko se nanaša na zunanje površine, treba preveriti vlažnost podlage ter ga čim hitreje prekriti z zaključno oblogo.

Pogled na MAPELASTIC AQUADEFENSE v kopalnici pred lepljenjem. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Dodatni tesnilni elementi Noben od naštetih Mapelasticov ne bo popolnoma tesnil, če se ne izvede tesnjenje z vsemi dodatnimi elementi, kot so MAPEBAND tesnilni trakovi za tesnjenje vogalnih, delovnih in dilatacijskih spojev, tesnilne manšete MAPEBAND za vodovodne priključke in odtoke, MAPENET 150 alkalno odporna ojačitev in MAPETEX SEL za izboljšanje premoščanja razpok. Ustrezna podlaga Ne glede na še tako dober tesnilni material, kar Mapelastici zagotovo so, brez ustrezne priprave podlage ne bomo dosegli zastavljenega cilja – tesnitve. Podlage morajo biti suhe, trdne, čiste in brez prahu (uporabimo industrijski sesalnik). Razen za MAPELASTIC AQUADEFENSE je treba vse cementne podlage pred nanašanjem le dobro navlažiti, voda pa ne sme stati na površini. V primeru, da je površino treba površinsko utrditi, uporabimo PRIMER 3296. Ne pozabimo, da je pred nanašanjem tesnilnih sistemov Mapelastic treba izvesti vse izravnave in padce, npr. na zunanjih površinah. Po izvedenem tesnjenju sledi le še zaključna obloga.

Mapelastic in njegove izpeljanke so uporabljene na vseh celinah sveta, a kljub temu nas v primeru dvomov ali posebne izvedbe pokličite vsak delavnik na brezplačno telefonsko številko 080 29 20 ali nam pošljite vprašanje na elektronski naslov: tehnika@mapei.si.