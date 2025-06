Maraton Franja: pričakovani zastoji, preverite kje

V soboto in nedeljo se bodo kolesarji in kolesarke lahko preizkusili še na šestih trasah. V soboto zjutraj najprej ob 8. uri sledi Barjanka. Ta 77-km preizkušnja se bo začela na Kongresnem trgu, nadaljevala skozi Ljubljansko Barje in se končala v BTC. Barjanka, ki bo obiskala še nekaj sosednjih ljubljanskih občin, povezuje lokalno skupnost, občine, ponudnike in društva. Trasa bo potekala po vseh občinah v krajinskem parku.

Maraton Franja, športno-rekreativni dogodek, je od začetka in prve izvedbe leta 1982 doslej prevozilo več kot 150.000 kolesarjev iz 80 držav. Kolesarsko dejanje v slovenski prestolnici se bo v petek začelo s kronometrom, ta se bo začel in končal v nakupovalnem središču BTC pred Kristalno palačo.

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji gorskega kolesarjenja in električnih koles. Prvič bo del maratona gorsko-kolesarska preizkušnja Ljubljanski zmajev MTB izziv (97 km). Ta preizkušnja je namenjena dobro pripravljenim kolesarjem, tistim z manj kondicije pa je ta izziv namenjen za udeležbo z električnimi kolesi. Premagati bo treba 2500 višinskih metrov, na poti bo osem okrepčevalnic.

Start izziva je poljuben med 7. in 9. uro v BTC, kjer bo tudi prihod ob 19. uri. Izziv je namenjen ekipam s tremi člani, ki morajo skupaj prevoziti celotno traso, so organizatorji zapisali na spletni strani maratona. Sobotno popoldne bo namenjeno družinam in mlajšim kolesarjem. Ob 16. uri bo start Medex družinsko-šolskega maratona na 25 km, namenjen je družinam z otroki, šolski mladini ter kolesarjem začetnikom. Trasa je nezahtevna in brez vzponov. Pol ure zatem bo sledil še Vzajemkov otroški kolesarski izziv za najmlajše.

Na progo, dolgo en kilometer, bodo zapeljali otroci od tretjega do sedmega leta starosti, ob koncu jih bo čakal še kolesarski poligon. Glavno dejanje Franje sledi v nedeljo, takrat bosta na vrsti oba maratona. Start velikega maratona na 156 km bo ob 9. uri, start malega (97 km) ob 10.30. Veliki se bo podal skozi Vrhniko, Logatec, Godovič, Idrijo, Cerkno, Kladje, Sovodenj, Škofjo Loko, Vodice in Gameljne, preden se bo končal v Ljubljani, kjer se bo tudi začel. Na trasi bo tudi nekaj letečih ciljev. Maraton se bo zaključil s podelitvami priznanj za najboljše od 16. ure dalje v startno/ciljnem prostoru v BTC. Ob 15.30 bodo priznanja podelili najboljšim na malem maratonu, ta pa se bo sicer iz Ljubljane podal v Dobrovo, Horjul, Vrzdenec, Lučine, Gorenjo vas, Škofjo Loko, Vodice in Gameljne.