Maraton nadzora hitrosti: na 514 lokacijah po vsej Sloveniji

Namen nadzora tudi ni v tem, da bi vozniki v pričakovanju kontrol vozili nerazumno počasi in s tem ovirali promet. Od voznikov tako policija pričakuje, da poznajo omejitve hitrosti in da jih vseskozi spoštujejo, predvsem pa da takšen vzorec vožnje obdržijo tudi takrat, ko ni nadzorov.

Da bi bile naše ceste bolj varne, morajo za to poskrbeti predvsem vozniki sami. Dosledno morajo spoštovati cestnoprometne predpise ter ohranjati hitrost v dovoljenih mejah, kot to določajo prometna pravila. Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo, so še opozorili na policiji.