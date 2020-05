Maraton nadzora hitrosti: preverite, na katerih lokacijah bodo merili policisti

To sredo in četrtek, 20. in 21. maja 2020, bo že šesto leto zapored na 629 lokacijahpotekal maraton nadzora hitrosti. Aktivnosti za umirjanje prometa policisti sicer izvajajo skozi vse leto. S pogostejšimi in bolj poostrenimi nadzori pa navadno začnejo v aprilu. Zaradi epidemije covid-19 so letos odpadle številne aprilske aktivnosti, ki jih sicer izvajajo z ostalimi deležniki, denimo prvi del vsakoletne akcije Hitrost. Ker pa se življenje počasi vrača v ustaljene tirnice, vozniki na ceste, veliko otrok pa v šolske klopi in vrtce, želijo policisti z napovedanim poostrenim nadzorom spodbuditi k umirjanju prometa, prometnim udeležencem pa zagotoviti varno pot do cilja in nazaj domov.