Maraton nadzora hitrosti vplival na umirjanje prometa, vseeno ugotovljenih 1.082 kršitev

Večino prekoračitev hitrosti so policisti ugotovili v naseljih, kar 778 kršitev. Izven naselja je bilo ugotovljenih 162 kršitev, na avtocestah in hitrih cestah pa 142 kršitev.

"V Policiji ocenjujemo, da je včerajšnji nadzor pozitivno vplival na umirjanje hitrosti na naših cestah in splošno prometno varnost, saj nismo obravnavali nobene prometne nesreče, v kateri bi se osebe hudo telesno poškodovale," so zapisali v obvestilu za javnost in dodali, da je bilo vendarle obravnavanih deset prometnih nesreč z lažjimi telesnimi poškodbami in 64 prometnih nesreč, pri katerih je nastala le materialna škoda.

"Žal pa moramo poročati o smrtni prometni nesreči, ki sicer ni bila povezana z neprilagojeno hitrostjo. Tragična nesreča se je zgodila na zavarovanem prehodu čez železniško progo v Ljubljani," so še zapisali in ljudi pozvali, naj spoštujejo cestnoprometne predpise ter vozijo odgovorno in previdno.