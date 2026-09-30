Slovenija
Maraton oživljanja: pri reševanju življenj so odločilne sekunde
Kaj mislite, koliko mimoidočih bi vam znalo pomagati, če bi se sredi ulice zgrudili zaradi srčnega zastoja? Pri reševanju življenj so odločilne sekunde, zato bi temeljne postopke oživljanja moral poznati vsak. 16. oktobra bo na trgu Leona Štuklja v Mariboru potekal Maraton oživljanja, javno-dobrodelna in izobraževalna akcija študentov medicinske fakultete Maribor, s katero želijo ne samo ozaveščati, pač pa tudi zbrati sredstva za nakup lutk za učenje oživljanja.
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