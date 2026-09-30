Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Maraton oživljanja: pri reševanju življenj so odločilne sekunde

Maribor, 30. 09. 2026 12.14 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Svet na Kanalu A
Oživljanje

Kaj mislite, koliko mimoidočih bi vam znalo pomagati, če bi se sredi ulice zgrudili zaradi srčnega zastoja? Pri reševanju življenj so odločilne sekunde, zato bi temeljne postopke oživljanja moral poznati vsak. 16. oktobra bo na trgu Leona Štuklja v Mariboru potekal Maraton oživljanja, javno-dobrodelna in izobraževalna akcija študentov medicinske fakultete Maribor, s katero želijo ne samo ozaveščati, pač pa tudi zbrati sredstva za nakup lutk za učenje oživljanja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
maraton oživljanja oživljanje maribor

Opozicija vladi očita poskuse podrejanja neodvisnih medijev

Nova odpuščanja v Steklarni Rogaška?

Vizita.si ''Večina srčnih zastojev se pripeti v domačem okolju in na javnih mestih''
24ur.com Oživljanje: znanje, ki lahko rešuje življenja
24ur.com Ali poznate temeljne postopke oživljanja?
24ur.com Učenje prve pomoči nujno: oživljanje začne le od 20 do 60 odstotkov ljudi
24ur.com 'Take tragedije se ti vtisnejo v spomin in se težko izbrišejo'
24ur.com AVP: Ob zastojih na avtocesti nujno ustvariti reševalni pas
24ur.com Medalje za hrabrost in požrtvovalnost 77 junakom: 'To je veliko rešenih življenj'
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
30. 09. 2026 12.33
Defribilator v vsako slovensko ulico
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najhujša bolečina starša: zvezdniki, ki so se morali posloviti od svojih otrok
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
zadovoljna
Portal
Ob teh fotografijah se je Tanja Ribič ozrla 30 let nazaj
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
vizita
Portal
Če želite več vlaknin, ne začnite s prehranskimi dopolnili: to živilo je veliko bolj preprosta rešitev
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
cekin
Portal
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
moskisvet
Portal
Svet nogometa pretresla tragična smrt: umrl je pri komaj 32 letih
Mislite, da veste vse o kolesarstvu? Preizkusite svoje znanje
Mislite, da veste vse o kolesarstvu? Preizkusite svoje znanje
Poslovila se je še ena legenda zlate dobe Hollywooda: igrala je ob boku Marlona Branda
Poslovila se je še ena legenda zlate dobe Hollywooda: igrala je ob boku Marlona Branda
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
dominvrt
Portal
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
okusno
Portal
Te mesne kroglice so obnorele splet – poglejte, kaj jim doda Hailey Bieber
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984