Maraton v Ljubljani bo 25. oktobra

Ljubljanski maraton bo 25. oktobra potekal na ulicah slovenske prestolnice, so sporočili organizatorji, ki so za izvedbo v sicer okrnjeni obliki dobili zeleno luč Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). "Ljubljanski maraton bomo pripravili, tudi dolžine ostajajo enake, 10, 21 in 42 km," je potrdil direktor maratona Gojko Zalokar .

Prijave so organizatorji odprli v začetku marca, le nekaj dni pred razglasitvijo epidemije novega koronavirusa pri nas. Vse odtlej so potekali pogovori in usklajevanja, kako vendarle pripraviti najbolj množično športno rekreativno prireditev v državi.

Namesto klasičnega Volkswagen 25. Ljubljanskega maratona, ki ga bodo zaradi razmer prestavili v naslednje leto 2021, bodo organizirali maraton po Ljubljani, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zaradi omejitev zaradi zajezitve epidemije letos maraton ne bo meril na rekorde, kar se udeležbe tiče, prav tako to ne bo jubilejni maraton. "Petindvajseti maraton bomo pripravili naslednje leto," je še dodal Zalokar.

Prijave se odprejo 1.10. 2020, ob 10:25, do zapolnitve mest t. j. 450 tekačev na disciplino, so zapisali v sporočilu za javnost. Cena prijavnine pa bo 30 evrov.

Obveščajo pa vse prijavljene tekače na Volkswagen 25. Ljubljanski maraton, ki so se prijavili in že plačali štartnino, da imajo dve možnosti - prenos prijavnine v leto 2021 ali vračino prijavnine v celoti. "Svojo odločitev morajo prijavljeni tekači sporočiti do 20. 9. 2020 nainfo@timingljubljana.siali direktno na svojem računu, do katerega dostopajotukaj. Po 20. 9. 2020 se bodo vse prijave, za katere ne bomo prejeli zahtevka za vračilo, avtomatsko prenesle v leto 2021," sporočajo organizatorji.