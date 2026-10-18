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Maratonci bodo ustavili promet. Kje bodo cestne zapore?

Ljubljana, 18. 10. 2026 07.08 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Zapore maraton Ljubljana

Slovenska prestolnica bo gostila drugi tekmovalni del 30. NLB Ljubljanskega maratona, ko bo promet urejen po posebnem načrtu. Organizatorji sicer svetujejo, da se v mesto pripelje z javnim prevozom, za tekače bodo mestni avtobusi in vlaki Slovenskih železnic na voljo brezplačno.

Zaradi Ljubljanskega maratona se bodo danes ceste po prestolnici, z izjemo ožjega mestnega središča, postopoma zapirale in odpirale že od 8. ure dalje. Že ob 9. uri se bosta namreč začela teka na 42 in 21 kilometrov na Slovenski cesti, s ciljem na Kongresnem trgu. Vožnja po trasi bo prepovedana.

Trasa maratona in polmaratona bo potekala skozi večji del Ljubljane, med drugim po Dunajski cesti, območju Bežigrada, Šiške, Kosez, Brda in Rožne doline. Maratonci bodo nadaljevali še skozi Vič, Trnovo, Rudnik, Moste in Žale ter se vrnili proti središču mesta.

Organizatorji predvidevajo, da bo po 16. uri promet na večjem delu mesta znova potekal brez omejitev zaradi maratona.

Zaprti tudi priključki s severne obvoznice

Med 8.45 in 14. uro bo popolnoma zaprt izvoz iz krožišča Tomačevo na Štajersko cesto. Za promet bodo zaprti tudi nekateri priključki s severne ljubljanske obvoznice oziroma avtoceste:

- priključek Bežigrad (Dunajska cesta) iz obeh smeri,

- izvoz Dravlje–Šiška (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez,

- izvoz Center in ŠRC Stožice iz krožišča Tomačevo.

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Zaprte bodo tudi Štukljeva ulica med Vojkovo in Dunajsko cesto, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico, južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto, servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Ulica majorja Lavriča med Celovško in Vodnikovo cesto.

Zaradi zagotavljanja dostopa do objektov bo ulica Pod hribom pri uvozu z Vodnikove ceste začasno urejena za dvosmerni promet.

Katere ceste bodo zaprte in do kdaj?

Popolne zapore v ožjem mestnem središču veljajo že od preteklih dni, danes pa bodo zaprti naslednji odseki:

- Kongresni trg in Trg republike: do 24. ure.

- Šubičeva ulica (od Prešernove ulice do Slovenske ceste): do 24. ure, z izjemo dovoza v garažno hišo Šubičeva.

- Slovenska cesta (od Gosposvetske do Aškerčeve ceste): do 22. ure, z izjemo dovoza v garažno hišo Kongresni trg.

- Slovenska cesta (od Tivolske do Gosposvetske ceste): do 20. ure.

- Aškerčeva cesta (od Slovenske do Groharjeve ceste): od 5. do 16. ure.

V času maratona bodo zaprti tudi posamezni odseki drugih pomembnejših prometnic. Na Dunajski cesti med Tivolsko in Baragovo ulico je zapora predvidena med 8.45 in 15. uro, na Vodnikovi cesti med 9.05 in 12. uro, na Šišenski cesti in Večni poti pa med 9.05 in 12.25.

Na Tržaški cesti med Šestovo in Aškerčevo bodo omejitve veljale predvidoma med 9.40 in 13.20, na Kajuhovi ulici med 10.25 in 14.10 ter na posameznih odsekih Šmartinske ceste med 10.30 in 14.30.

Od 6.30 do predvidoma 16. ure bo popolnoma zaprta tudi garažna hiša Kongresni trg. V tem času ne bosta možna ne uvoz ne izvoz iz garaže.

Kje bodo možni prehodi čez tekaško traso?

Prehodi čez progo bodo mogoči na označenih mestih, kjer bodo policisti in varnostniki omogočali varen prehod pešcem in voznikom. Po navedbah organizatorjev bo treba počakati na prehod večjih skupin tekačev, vendar predvidoma ne več kot 20 minut. Vožnja po sami trasi maratona bo prepovedana.

Organizatorji obiskovalcem svetujejo uporabo javnega prevoza. Mestni avtobusi bodo danes vozili po spremenjenih progah, prevoz za tekače pa bo ob ustrezni validaciji brezplačen. Brezplačno bo tudi parkiranje na parkiriščih P+R Stožice, Barje, Rudnik in Dolgi most, od koder bodo vozili avtobusi.

Podrobno časovnico zapor posameznih ulic in možnosti prečkanja tekaških tras so organizatorji objavili na uradni spletni strani Ljubljanskega maratona.

Dogajanje bomo med 8.45 in 11.50 prenašali na POP TV. Dogajanje boste lahko spremljali na VOYO in 24ur.com.

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ljubljanski maraton tekači zapore promet

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