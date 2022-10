Pretečenih 3.000 kilometrov, pasji ugrizi in popravljeni zemljevidi

Zamisel za projekt se je rodila že pred leti, a je okleval, ker je zelo težko načrtovati poti, še posebej na način, da jih ne pretečeš večkrat. "Ah, saj sem jih," v smehu pove Boris Ivanović in doda, "pomagal sem si s programom, namenjenim mestnim tekačem, imenovanim ' Citystrides', kjer sem odkril, da sem v preteklosti pretekel že 30 odstotkov ulic, potem sem si pa rekel, ah, saj mi ne manjka več veliko, in sem začel," začetke načrtnega osvajanja ljubljanskih ulic opiše 49-letnik.

Med mestnimi četrtmi v Ljubljani mu je najlepša četrtna skupnost Sostro. "Ima tako lepe hribčke in doline, in ko jih odtečeš, si rečeš, za to se je pa splačalo 'laufat', in mislim, da če bi jih pretekli drugi, bi se gotovo tudi oni navdušili nad tekom," je prepričan. Sicer pa je ugotovil, da mnogo ulic nima imen, saj gre za ulične sisteme.

Ni pa vse bilo tako lepo in tekoče. Med tekom po ulicah, predvsem slepih, so ga domačini ustavljali in ga celo preganjali: "Ljudje so zelo navezani na svojo lastnino, pri tem se pokaže tudi 'zaplankanost' nekaterih. Pa tudi spuščen pes me je ugriznil, k sreči ne do krvi. Ljudje imajo na vrtu pse, ki so višji od ograje, in v teh primerih sem zelo previden," opisuje tista manj prijetna doživetja.

Prav z navdušenjem pa opisuje trenutke, ko je v sicer poznanem okolju odkrival nove ulice in prehode. "Na meji z grosupeljsko občino sem bil, ko se mi je že zelo mudilo domov, pa na desni odkrijem neko naselje in potem še to odtečeš."