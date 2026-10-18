Maratonski tek rožnatega zajčka, ki bo bolnim otrokom prinesel igrače

Tekač Martin Michel Majcenovič , ki se na ljubljanskem maratonu skriva pod kostumom rožnatega zajčka, se v cilju na Kongresnem trgu, kjer nekateri maratonci že lovijo sapo, ne bo ustavil. Na poti bo namreč prevzel tudi voziček, poln igrač, ki ga bo odpeljal otrokom na Pediatrični kliniki.

Otroci na kliniki imajo danes svoj "mini maraton". V okviru dneva ozaveščanja o pomenu gibanja se ves dan gibajo, vsak po svojih zmožnostih, Martin pa želi s svojim tekom opozoriti prav na te otroke, ki se zaradi zdravljenja ne morejo postaviti na startno črto pravega maratona, a kljub temu dokazujejo, da je športni duh mogoče živeti na različne načine.

"Moj cilj ni le preteči 42 kilometrov. Želim povezati tekače in otroke ter pokazati, da se maraton srčnosti ne konča na ciljni črti. Štiri ure in pol teka v vročem kostumu res ni lahko, a upam, da bo otrokom na Pediatrični kliniki dalo vsaj malo dodatne motivacije in moči, da vztrajajo naprej," pravi tekač z velikim srcem.

Po 42 kilometrih bo v cilj pritekel po štirih urah in pol teka, predvidoma ob 13.30. Prihod na Pediatrično kliniko bo kmalu za tem.