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Maratonski tek rožnatega zajčka, ki bo bolnim otrokom prinesel igrače

Ljubljana, 18. 10. 2026 12.25 pred 49 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.P.
Rožnati zajček na ljubljanskem maratonu

Na Ljubljanskem maratonu teče tudi rožnati zajček, pod kostumom katerega se skriva Martin Michel Majcenovič. Tekač svoje kilometre že vrsto let posveča dobrim namenom in tako je tudi tokrat. 42 kilometrov pod kostumom ne teče zase, temveč za bolne otroke na Pediatrični kliniki.

Tekač Martin Michel Majcenovič, ki se na ljubljanskem maratonu skriva pod kostumom rožnatega zajčka, se v cilju na Kongresnem trgu, kjer nekateri maratonci že lovijo sapo, ne bo ustavil. Na poti bo namreč prevzel tudi voziček, poln igrač, ki ga bo odpeljal otrokom na Pediatrični kliniki.

Otroci na kliniki imajo danes svoj "mini maraton". V okviru dneva ozaveščanja o pomenu gibanja se ves dan gibajo, vsak po svojih zmožnostih, Martin pa želi s svojim tekom opozoriti prav na te otroke, ki se zaradi zdravljenja ne morejo postaviti na startno črto pravega maratona, a kljub temu dokazujejo, da je športni duh mogoče živeti na različne načine.

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"Moj cilj ni le preteči 42 kilometrov. Želim povezati tekače in otroke ter pokazati, da se maraton srčnosti ne konča na ciljni črti. Štiri ure in pol teka v vročem kostumu res ni lahko, a upam, da bo otrokom na Pediatrični kliniki dalo vsaj malo dodatne motivacije in moči, da vztrajajo naprej," pravi tekač z velikim srcem.

Po 42 kilometrih bo v cilj pritekel po štirih urah in pol teka, predvidoma ob 13.30. Prihod na Pediatrično kliniko bo kmalu za tem.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
York
18. 10. 2026 12.42
Hvala Marin za vse dobre namene.
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+3
4 1
Tine990
18. 10. 2026 12.41
Živela svoboda!!! Ziveli levaki!!! 5 pozarov v stavbah, 20 zgorelih avtomobilov, 30 razbitih in unicenih trgovin!!! Bravo levaki!!! Lepo ste unicili EU.
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+0
4 4
Mali medo
18. 10. 2026 12.44
Vzemi tablet nazaj spat.
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-1
1 2
Mehtilda
18. 10. 2026 12.49
Sem šla malo navijat na maraton, tam bli levi in desni in dobro vzdušje. Nič ni gorelo. 😄
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-2
0 2
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