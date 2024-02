Marca naj bi se začelo sojenje za smrt dečka v razgretem avtomobilu

Okrajni državni tožilec Jošt Jeseničnik , ki mu je bila dodeljena omenjena zadeva, je v začetku decembra na Okrožno sodišče v Celju vložil obtožnico zoper mater umrlega dečka in njenega partnerja, ki pa ni otrokov oče, poročata Dnevnik in Slovenske novice.

V preteklosti so policisti dečkovo mamo in njenega partnerja že obravnavali. Enega od njiju so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugega pa so obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.

Za povzročitev smrti iz malomarnosti je zagrožena zaporna kazen od pol leta do petih let, za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje pa so je zagroženo do tri leta zapora.