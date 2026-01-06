Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Obsežna dela na območju glavne železniške postaje, podrli bodo več hiš

Ljubljana, 06. 01. 2026 13.27 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
Ne.M. STA
Prenova Muzejskega trga v Kopru

Marca naj bi po napovedih župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića stekla obnova komunalne infrastrukture na območju osrednje ljubljanske železniške postaje. Dela bodo najprej potekala na Trgu OF, v nadaljevanju se bodo fazno premikala po Masarykovi cesti proti Šmartinski cesti in podvozu pri Orto baru.

Janković je na svoji prvi redni tedenski novinarski konferenci v novem letu danes povedal, da naj bi prenova komunalne in cestne infrastrukture na Trgu OF stekla predvidoma marca, nato pa se bodo dela fazno nadaljevala na Masarykovi cesti proti Šmartinski cesti in podvozu pri Orto baru.
Janković je na svoji prvi redni tedenski novinarski konferenci v novem letu danes povedal, da naj bi prenova komunalne in cestne infrastrukture na Trgu OF stekla predvidoma marca, nato pa se bodo dela fazno nadaljevala na Masarykovi cesti proti Šmartinski cesti in podvozu pri Orto baru.
FOTO: Shutterstock

Javni razpis za prvo fazo ureditve gospodarske javne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana, ki jo predstavljajo dela na Trgu OF med križiščem na Bavarskem dvoru in Resljevo cesto, je Mestna občina Ljubljana objavila decembra, ponudbe pa sprejema do 20. januarja.

Janković je na svoji prvi redni tedenski novinarski konferenci v novem letu danes povedal, da naj bi prenova komunalne in cestne infrastrukture na Trgu OF stekla predvidoma marca, nato pa se bodo dela fazno nadaljevala na Masarykovi cesti proti Šmartinski cesti in podvozu pri Orto baru. Pri tem bodo podrli več hiš, ki jih bo občina odkupila. Kot pravi Janković, so se že z vsemi sedanjimi stanovalci teh objektov dogovorili za nova nadomestna stanovanja.

V nadaljevanju še prenova Šmartinske ceste

V nadaljevanju bo sledila še prenova same Šmartinske ceste pod železnico, za kar pa je predpogoj, da država v sklopu faze D nadgradnje osrednje postaje uredi tirno infrastrukturo na območju. Obenem pa bo zaradi položitve novega glavnega komunalnega voda treba prekopati tudi Kolodvorsko ulico.

Na sedanjem makadamskem parkirišču ob Masarykovi cesti bo skladno z dogovorom med Slovenskimi železnicami, ljubljansko občino in javnim podjetjem LPP urejena začasna avtobusna postaja, pritožba nevladne organizacije AAG na integralno gradbeno dovoljenje za gradnjo nove ljubljanske avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti pa na to, tako Janković, nima vpliva.

Preberi še AAG v tožbo zaradi gradbenega dovoljenja za ljubljansko avtobusno postajo

Župan sicer pravi, da bi Slovenske železnice kot investitor lahko prva dela za novo postajo, vsaj pri pripravi gradbene jame, na svoje tveganje kljub upravnem sporu že začele, saj je gradbeno dovoljenje dokončno.

Vilharjeva bo povrnjena v prejšnje stanje

Sama Vilharjeva cesta bo po Jankovićevih besedah spet povrnjena v prejšnje stanje v prvem letošnjem polletju, ko naj bi bila zaključena gradnja poslovne stavbe Vilharia, v naslednjih letih pa je predvidena tudi temeljita prenova Šmartinske ceste do severne obvoznice, saj bo ob njej po županovih ocenah v naslednjem desetletju zraslo okoli 11.000 novih stanovanj.

Janković se je dotaknil še prenove krožišča Žale ter dela Pokopališke in Flajšmanove ulice. Kot je dejal, sta ob primernih vremenskih razmerah potrebna še približno dva meseca za dokončanje prenove Pokopališke ulice med Šmartinsko cesto in krožiščem.

Župan je ob tem razkril, da je Mestna občina Ljubljana obnovo Barjanske ceste med križiščem z Ziherlovo ulico in priključkom Ljubljana Center na južno obvoznico po odstopu enega od ponudnikov in pogajanjih oddala Trgogradu s partnerjem KPL. Začetek del je predviden za sredino januarja. Po roku naj bi trajala 18 mesecev, a ker bo med deli v celoti zaprt nadvoz nad obvoznico, naj bi jih skrajšali na 12 mesecev.

Še enkrat bodo medtem na občini po neoddaji prvega naročila razpisali dela za obnovo Tbilisijske ceste, Janković je v nadaljevanju znova napovedal tudi prenovo Litostrojske, Zaloške in Jurčkove ceste.

železniška postaja komunala obnova infrastruktura janković

Travniške rastline cvetijo: 'To je jasen signal podnebnega zloma'

Futsal spektakel v Ljubljani vse bližje

SORODNI ČLANKI

Prihod prvega vlaka za zaključek prve faze nadgradnje železniške postaje

Prvi prenovljeni peroni na ljubljanski železniški postaji kmalu v uporabi

Pot na vlak v Ljubljani do 15 minut daljša zaradi betoniranja

Ljubljana dobiva novo podobo: začetek gradnje več kot 400-milijonske Emonike

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Primož Rus
06. 01. 2026 15.16
Želel bi si,DA SE ZOKI IN ALENČICA POSTAVITA OD DVEH POPOLDNE NAPREJ NA GLAVNO AVTOBUSNO POSTAJO in VIDITA KAK CIRKUS STA s svojo"pametjo"USTVARILA......LAHKO JE PAMETOVAT iz toplih pisarnc.....KDOR PA SE VOZI VSAK DAN v lj,PA VIDI ČISTO REALNO SLIKO
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
06. 01. 2026 15.03
Ta podhod Šmartinka je rak rana Ljubljane. Temno, nedostopno in izjemno onesnažen predel.
Odgovori
0 0
kokicas
06. 01. 2026 14.57
Pričakujemo seveda popolni primetni kolaps v času del, ker je značilno z izgovori drugace se ne da.
Odgovori
+2
2 0
CorbaMorba
06. 01. 2026 14.46
Res me zanima zakaj so na Žalskem turbo krožišču prehodi za pešce ostali na istem nivoji. Bog ne daj zasnovat nadhoda.
Odgovori
+3
3 0
jurist
06. 01. 2026 14.30
mogoče bi MOL uspel dokončati tudi celovško cesto v šentvidu. Tam so potem, ko so ugasnile kamere stvari pustili povsem nedokončane. Ampak seveda, MOL zanimajo predvsem medijsko odmevne zgodbe...
Odgovori
+5
6 1
Robi333
06. 01. 2026 15.17
tisto pa ni MOLov projekt, ampak državni
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
93-letna mama odobrila njegovo novo pesem
93-letna mama odobrila njegovo novo pesem
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Ste pred upokojitvijo? Lahko boste koristili ta sistem
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Popolna enolončnica za hladne dni
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
99 domov
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428