Obsežna dela na območju glavne železniške postaje, podrli bodo več hiš

Janković je na svoji prvi redni tedenski novinarski konferenci v novem letu danes povedal, da naj bi prenova komunalne in cestne infrastrukture na Trgu OF stekla predvidoma marca, nato pa se bodo dela fazno nadaljevala na Masarykovi cesti proti Šmartinski cesti in podvozu pri Orto baru. FOTO: Shutterstock

Javni razpis za prvo fazo ureditve gospodarske javne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana, ki jo predstavljajo dela na Trgu OF med križiščem na Bavarskem dvoru in Resljevo cesto, je Mestna občina Ljubljana objavila decembra, ponudbe pa sprejema do 20. januarja. Janković je na svoji prvi redni tedenski novinarski konferenci v novem letu danes povedal, da naj bi prenova komunalne in cestne infrastrukture na Trgu OF stekla predvidoma marca, nato pa se bodo dela fazno nadaljevala na Masarykovi cesti proti Šmartinski cesti in podvozu pri Orto baru. Pri tem bodo podrli več hiš, ki jih bo občina odkupila. Kot pravi Janković, so se že z vsemi sedanjimi stanovalci teh objektov dogovorili za nova nadomestna stanovanja.

V nadaljevanju še prenova Šmartinske ceste

V nadaljevanju bo sledila še prenova same Šmartinske ceste pod železnico, za kar pa je predpogoj, da država v sklopu faze D nadgradnje osrednje postaje uredi tirno infrastrukturo na območju. Obenem pa bo zaradi položitve novega glavnega komunalnega voda treba prekopati tudi Kolodvorsko ulico. Na sedanjem makadamskem parkirišču ob Masarykovi cesti bo skladno z dogovorom med Slovenskimi železnicami, ljubljansko občino in javnim podjetjem LPP urejena začasna avtobusna postaja, pritožba nevladne organizacije AAG na integralno gradbeno dovoljenje za gradnjo nove ljubljanske avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti pa na to, tako Janković, nima vpliva.

Župan sicer pravi, da bi Slovenske železnice kot investitor lahko prva dela za novo postajo, vsaj pri pripravi gradbene jame, na svoje tveganje kljub upravnem sporu že začele, saj je gradbeno dovoljenje dokončno.

Vilharjeva bo povrnjena v prejšnje stanje