Marec nadpovprečno topel in namočen, april prinaša rekordne temperature

Kot so sporočili iz Arsa, je odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991–2020 na državni ravni znašal kar 3,0 stopinje Celzija, kar umešča letošnji marec na drugo mesto najtoplejših marcev vsaj od leta 1950. V tem obdobju je bil toplejši le marec 1994, z odklonom 3,2 stopinje Celzija. Praktično enako topel kot letošnji je bil marec 2017, z odklonom 2,7 stopinje Celzija mu sledita marca 2012 in 2014. Najhladnejši od leta 1950 je bil marec 1987, z odklonom –5,9 stopinj Celzija.

Prostorsko gledano je bil letošnji marec od dolgoletnega povprečja bolj izstopajoč v vzhodni Sloveniji in delih dinarske gorske pregrade, manj pa v večjem delu zahodne polovice Slovenije. Glede na temperaturni razpon v obdobju 1991–2020 je bil letošnji marec po nižinah zelo topel ali izjemno topel, v višjih legah pa topel. Marci se v povprečju ogrevajo že od 60. let 20. stoletja in so se do danes ogreli za okoli 2,5 stopinje Celzija. V zadnjih desetih letih so imeli le trije marci negativen temperaturni odklon. Pozitiven temperaturni odklon beležimo že deset zaporednih mesecev, so poudarili na Arsu.

Živo srebro se bo povzpelo nad 30 stopinj Celzija

Po nekoliko hladnejših dneh se je nad Evropo začela širiti nova pošiljka afriškega zraka, ki bi nam lahko prinesla rekordno visoke temperature za prvo polovico aprila. Vrhunec toplega vala bo pri nas predvidoma med nedeljo in torkom, ko bi se lahko po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije lokalno ogrelo na okoli 30 stopinj Celzija, na nadmorski višini 1500 metrov pa se bodo temperature približale 20 stopinjam Celzija, kar za približno 15 stopinj presega dolgoletno povprečje za ta del leta. Zaradi jugozahodnega vetra in vpliva razmeroma hladnega morja bo na zahodu države dobrih 5 stopinj manj.

Še višje temperature kot pri nas bodo izmerili ponekod na Balkanu in v Franciji, kjer bo lahko lokalno blizu 35 stopinj Celzija.

Skupaj z afriškim zrakom se bo nad Evropo spet razširil tudi saharski prah, a njegove koncentracije pri nas predvidoma ne bodo tako visoke, kot so bile med velikonočnimi prazniki.

Temperature se bodo, kot vse kaže, spustile k bolj običajnim vrednostim za ta čas sredi prihodnjega tedna, ko nas bo od zahoda prešla hladna fronta. Do takrat pa bo prevladovalo sončno in suho vreme.