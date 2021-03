Marec se bo poslovil s skoraj poletnimi temperaturami, kaj pa nam prinaša začetek aprila?

Po nekaj dneh sončnega in ob popoldnevih zelo toplega vremena se nam sedaj od zahoda približuje hladna fronta, ki nam bo prinesla nekaj prepotrebnega dežja, v kraje nad okoli 800 metrov nadmorske višine pa lahko tudi nekaj snega. A padavine bodo skromne in ne bodo bistveno zmanjšale velikega padavinskega primanjkljaja, ki ga beležimo v zadnjih tednih. V večjem delu Slovenije bo namreč padlo komaj nekaj litrov dežja na kvadratni meter, le v hribovitem svetu na severu in zahodu države bo lahko količina padavin nekoliko večja.

Letošnji marec je bil v dosedanjem poteku zelo radodaren s soncem, precej manj pa s padavinami. V zadnjih tridesetih dneh je sonce nad prestolnico sijalo 226 ur, kar je skoraj še enkrat več od povprečja med leti 1981 in 2010. Takšno vreme je zelo izsušilo vrhnji sloj tal. V večjem delu Slovenije je namreč v zadnjih tednih padla manj kot polovica običajnih padavin, ob visokih temperaturah in vetru pa je iz tal izhlapelo kar dvakrat več vode, kot je izhlapi v povprečnem marcu.

Kakšna je podrobnejša vremenska napoved?

Sobota bo na Primorskem in Notranjskem večinoma oblačna. Na območju med Posočjem in Snežnikom bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo dopoldne še sončno, popoldne pa se bo postopno pooblačilo. Proti večeru bodo severne kraje zajele manjše krajevne padavine, ki se bodo pojavljale predvsem v obliki ploh. Ob zmernem jugozahodnem vetru bo danes najtopleje v vzhodni Sloveniji, kjer se bo ogrelo do 18, morda kje tudi do 19 stopinj Celzija. Bolj kot bomo šli proti zahodu, manj bo pokazal termometer. V Posočju bo popoldne le okoli 11 stopinj Celzija.

Ponoči se bodo padavine nekoliko okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Nedelja bo oblačna z manjšimi padavinami, ki bodo popoldne postopno ponehale, in sicer najprej na vzhodu, kasneje pa tudi na zahodu Slovenije. Proti večeru se bo delno zjasnilo. Temperature bodo občutno nižje od današnjih. Popoldne bomo v večjem delu Slovenije izmerili od 7 do 13 stopinj Celzija.

Po prehodu fronte se bo k nam v prvi polovici prihodnjega tedna širilo območje visokega zračnega tlaka, ki nam bo spet prineslo toplejše vreme. Že v ponedeljek se bo močno ogrelo. Popoldanske temperature bodo po nižinah večjega dela države presegle 20 stopinj Celzija. Še topleje bo sredi tedna, ko bomo marsikje prvič letos izmerili 25 stopinj Celzija.