Marec se poslavlja z rekordnimi temperaturami, začetek aprila nam prinaša spremembo vremena

Marec se od nas poslavlja z zelo visokimi, marsikje celo z rekordnimi temperaturami. V najtoplejših krajih v teh dneh beležimo okoli 25 stopinj Celzija. Še nekoliko višje temperature nam bo prinesel prvi dan aprila, nato pa se bo vreme začelo spreminjati. Proti jugu celine se bo namreč v valovih začel spuščati občutno hladnejši zrak, kar pomeni, da lahko pri nas vsaj v prvi polovici aprila pričakujemo pogosto menjavanje toplejših in hladnejših obdobij. Ob izrazitejših ohladitvah tudi sneg do nižin ni povsem izključen.

Sonce in visoke temperature pokrajino iz dneva v dan spreminjajo v novo, bolj pomladno podobo. Zima v teh dneh vztraja le še v hribih, kjer pa sneg prav tako hitro pobira. Nad nami se namreč zadržuje zelo topla zračna masa. Meja ledišča se je dvignila krepko nad naše najvišje vrhove. Celo na Kredarici je bilo včeraj popoldne 5 stopinj Celzija.

Po nižinah so najvišjo temperaturo izmerili v Volčah pri Tolminu, in sicer 25,1 stopinje Celzija, v Ljubljani je bilo 24,5 stopinje Celzija. Podobno toplo je bilo tudi v Litiji (24,4) ter v Rogaški Slatini, Osilnici in Dolenjem pri Ajdovščini, kjer so izmerili 24,2 stopinje Celzija. Po podatkih Arsa je bilo v prestolnici marca le dvakrat do zdaj nekoliko topleje, v Bohinjski Češnjici in Ratečah pa je bilo včeraj s 23,8 oziroma 21,5 stopinje Celzija celo rekordno toplo. Slovenski marčevski rekord sicer sega v leto 1989, ko se je v Metliki 29. marca ogrelo na 27,2 stopinje Celzija.

Za sončno in zelo toplo vreme v teh dneh skrbi anticiklon, ki je zaobjel dobršen del stare celine. Najtoplejši zrak se zadržuje nad Francijo in Iberskim polotokom, kjer v teh dneh beležijo temperature blizu 30 stopinj Celzija. Zelo toplo je tudi na jugu Britanskega otočja ter na južni strani Alp, kjer je okoli 25 stopinj Celzija. Močna otoplitev je dosegla tudi Skandinavijo. V najtoplejših krajih na Norveškem so včeraj izmerili 20 stopinj Celzija. Danes možni novi temperaturni rekordi Danes lahko pri nas pričakujemo še za kakšno stopinjo višje temperature, kot smo jih imeli včeraj. Ker se bomo nahajali zelo blizu središča anticiklona, bo sonca povsod v izobilju, le popoldne se bo nad hribovitimi predeli vzhodne in osrednje Slovenije razvilo nekaj plitvih kopastih oblakov. Najtopleje bo na Goriškem, v Vipavski dolini in v osrednji Sloveniji, kjer se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija. Drugod bo od 22 do 25 stopinj Celzija. Tudi prvi dan aprila bo sončen in zelo topel, popoldne se bo rahlo pooblačilo v višjih plasteh ozračja. Zapihal bo jugozahodni veter, s katerim bo k nam dotekal še nekoliko toplejši zrak. V najtoplejših krajih osrednje in jugovzhodne Slovenije bodo termometri pokazali okoli 27 stopinj Celzija.

Kljub zelo toplemu vremenu pa je nad severnim polom še veliko mrzlega zraka, ki se bo v nadaljevanju aprila spuščal tudi nad naše kraje. Tako lahko pri nas v prihodnjih tednih pričakujemo zelo muhasto vreme s pogostim menjavanjem toplejših in hladnejših obdobij, ob izrazitejših ohladitvah tudi sneg do nižin ni povsem izključen. Pred zelo nizkimi temperaturami bomo varni šele, ko se bo zračna masa tudi visoko na severu toliko ogrela, da njen morebitni spust nad naše kraje ne bo več predstavljal nevarnosti za pozebo, kar se običajno zgodi šele sredi maja. Prvi prodor hladnejše zračne mase nad naše kraje lahko pričakujemo že ob koncu tedna. Pred hladno fronto bo ozračje v petek čez dan nestabilno. Predvsem v vzhodni in severni Sloveniji bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V noči na soboto se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Ohladilo se bo. Meja sneženja se bo marsikje spustila pod 1000 metrov. V soboto bodo padavine ponehale in začelo se bo jasniti. Velikonočna nedelja bo sončna, nato pa se bo verjetnost za padavine spet povečala.