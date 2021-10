V Marezigah zbrani protestniki, Policija: Gre za neprijavljen shod

"Tako kot ni bil slučaj, da je Janša pred enim tednom na istem mestu gostil evropske poslance iz skupine Identiteta in demokracija, skrajne desničarje oziroma neofašiste, ki v evropskem parlamentu zagovarjajo najbolj nacionalistična in rasistična stališča," so opozorili v Protestni ljudski skupščini.

Kot pravijo, so Marezige pojem primorskega boja proti fašizmu, kjer so se goloroki domačini pred 100 leti postavili po robu oboroženim fašistom in Marežanski upor je prišel v zgodovino kot prvi upor proti fašizmu ne samo na slovenskih tleh, temveč tudi v svetovnem merilu. Očitajo, da se s svojo prisotnostjo stranka SDS "posmehuje se tudi več kot 100.000 Primorcem, ki so v 23 letih fašističnega terorja morali zapustiti svoje domove".