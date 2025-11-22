Kupujejo občinski kombi za 85.000 eur. Arsenovič: Vozni park je star

Za velikoprostorsko limuzino bo Mestna občina Maribor odštela 84.900 evrov proračunskega denarja.

"Res je, 84 tisoč evrov je vreden avto, ki je že eno leto v naši uporabi," pojasnjuje župan Saša Arsenović.

Občina je to vozilo najela aprila letos, doslej plačala 25.000 evrov za najem, zdaj pa torej za odkup še dodatnih 84.900 evrov.

"Katastrofa. Za ceste pa ni denarja," "Kje se bo vozil s takšnim luksuznim, po Gosposki ali kje," "Če je župan drugega največjega mesta v državi, domnevam, da tudi potrebuje takšen avtomobil," med drugim menijo Mariborčani.

Uporabljal naj bi se za protokolarne zadeve, za prevoze župana, tudi njegove delegacije. Sicer pa Arsenovič dodaja, da je bil dosedanji občinski vozni park star, najmlajše vozilo naj bi imelo 14 let. Zato bodo poleg te limuzine kupili še dva avtomobila za skupaj 50.000 evrov.

" Avto je pač stvar, ki jo rabiš, da prideš od točke A do B. Včasih gremo celo v Ljubljano ali pa po terenu, nič kaj takega," vztraja Arsenovič.

S čimer pa se naključno vprašani ne strinjajo. Gre za občinski denar, zato od župana pričakujejo racionalnejšo rabo skupnega denarja.