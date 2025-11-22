Svetli način
Slovenija

Kupujejo občinski kombi za 85.000 eur. Arsenovič: Vozni park je star

Maribor, 22. 11. 2025 19.33 | Posodobljeno pred 1 uro

Mojca Hanžič
50

84.900 evrov bo mariborska občina odštela za novega velikoprostorca. In še 50.000 evrov za dva dodatna avtomobila. Župan Arsenovič pojasnjuje, da imajo star vozni park in da bodo z nakupom vozila privarčevali denar, ker ne bo treba plačevati najema. Mariborčani pa se sprašujejo, zakaj takšno vozilo sploh potrebuje in kje se bo, glede na to v kakšnem stanju so ceste, prevažal.

Za velikoprostorsko limuzino bo Mestna občina Maribor odštela 84.900 evrov proračunskega denarja.

"Res je, 84 tisoč evrov je vreden avto, ki je že eno leto v naši uporabi," pojasnjuje župan Saša Arsenović.

Občina je to vozilo najela aprila letos, doslej plačala 25.000 evrov za najem, zdaj pa torej za odkup še dodatnih 84.900 evrov.

"Katastrofa. Za ceste pa ni denarja,"  "Kje se bo vozil s takšnim luksuznim, po Gosposki ali kje," "Če je župan drugega največjega mesta v državi, domnevam, da tudi potrebuje takšen avtomobil," med drugim menijo Mariborčani. 

Uporabljal naj bi se za protokolarne zadeve, za prevoze župana, tudi njegove delegacije. Sicer pa Arsenovič dodaja, da je bil dosedanji občinski vozni park star, najmlajše vozilo naj bi imelo 14 let. Zato bodo poleg te limuzine kupili še dva avtomobila za skupaj 50.000 evrov.

" Avto je pač stvar, ki jo rabiš, da prideš od točke A do B. Včasih gremo celo v Ljubljano ali pa po terenu, nič kaj takega," vztraja Arsenovič.

S čimer pa se naključno vprašani ne strinjajo. Gre za občinski denar, zato od župana pričakujejo racionalnejšo rabo skupnega denarja.

Porušen most odstranili, začasnega bo postavila vojska

KOMENTARJI (50)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Oliguma
22. 11. 2025 20.38
+1
Arsenoviću, raje raketo nabavte..ker, če ga pogledaš..vidiš, da ni iz tega planeta.
ODGOVORI
1 0
Svetec 2021
22. 11. 2025 20.36
+1
Saj z radarji lepo služi 😂😂😂
ODGOVORI
1 0
Hugh_Mungus
22. 11. 2025 20.26
1 leto rabljen je še vedno vreden skoraj 100 jurjev??
ODGOVORI
0 0
fljfo
22. 11. 2025 20.23
+5
Arsenović, Janković...
ODGOVORI
5 0
Malo_sutra
22. 11. 2025 20.22
+5
Mora da bude Mećka… neću se ja voziti u Ford transitu haha balkanac pravi.
ODGOVORI
5 0
Houdre
22. 11. 2025 20.22
+6
Lopovi pokvarjeni🤮🤮🤮🤮
ODGOVORI
6 0
sektor1
22. 11. 2025 20.22
+6
za 30.000 ni za gospodo dober ane ?
ODGOVORI
6 0
mr.poper
22. 11. 2025 20.21
+2
25 tisoč za najem potem pa odkup 84 tisoč --za to pa potrebuješ znanje - jasno kot beli dan ,kolega je pač potreboval nekaj zaslužka na brzino - avto bomo itak kupli -tako je Franca brez pameti začel delati in pristal pri sds firmi .
ODGOVORI
2 0
Mason666
22. 11. 2025 20.15
+5
Saj malo še pa bo tak odletel z golobčkom vred!!
ODGOVORI
5 0
ap100
22. 11. 2025 20.14
+4
poceni, po moje ga morajo še za ene 20tsd z dodatno opremo nabiladat
ODGOVORI
4 0
ššajtrga
22. 11. 2025 20.13
+1
Se vsaj s heličem ne prevaža..
ODGOVORI
1 0
2mt8
22. 11. 2025 20.11
+11
Arsenović in Janković si veliko privoščita na račun slovenskih meščanov.
ODGOVORI
11 0
john gotti
22. 11. 2025 20.10
+9
ja za te frajarje verjetno ni dober recimo ford toureno…za gospodo mora bit mercedes
ODGOVORI
9 0
Justice4all
22. 11. 2025 20.10
+2
Raje napišite in seštejte stroške raznih avantur naših političnih likov ala Fajon in Musar po svetu in njihovo korist za Slo…avto vsaj prevaža nekoga,tej liki nam pa škodo delajo
ODGOVORI
5 3
Fenrir
22. 11. 2025 20.07
+2
Cela drama okoli enega kombija. Danes nek navadni clio stane 30 jurjev. Res nebi rabil Mercedesa, ker je tudi kakšen VW transporter čisto ugleden.
ODGOVORI
5 3
Hugh_Mungus
22. 11. 2025 20.25
Sam si si odgovoril na zgražanje
ODGOVORI
0 0
IS58
22. 11. 2025 20.06
+3
Imam auto star 15 let, pa ne razmišljam o novem za vožnjo od točke A do točke B. Je pa res,če se župan pripelje v revno naselje veliko pomeni dobra limuzina. Da se ve kdo je prišel, čeprav jim ne more nič obljubiti.
ODGOVORI
3 0
mario7
22. 11. 2025 20.04
-1
Je EV ?
ODGOVORI
0 1
YouRangMyLord
22. 11. 2025 20.04
+3
Kaj bodo imeli ga za "navidezni kemper" pa napihljivo jogi blazino noter za avanturce ?
ODGOVORI
3 0
Žilefinska
22. 11. 2025 20.03
+2
Priimek pove vse!!!!
ODGOVORI
5 3
