Maribor na prvem mestu lestvice najlepših jesenskih destinacij v Evropi

Budimpešta, Plitvička jezera, turška Kapadokija, Benetke, Amsterdam in drugi svetovno znani kraji so na lestvici najlepših jesenskih destinacij v Evropi. A prvo mesto pripada Mariboru, pri čemer so izpostavili tudi njegov edistven čar kot kulinarično in kulturno središče. Štajerska prestolnica je sicer vse bolj privlačna turistična destinacija, jesen pa je v mestu še kako poseben čas.