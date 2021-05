Maribor obeležuje dan spomina na pekrske dogodke

Spominske slovesnosti se je udeležil predsednik Borut Pahor, ki je ob tem poudaril, da "Slovenci zmagujemo, če sodelujemo, to zmagovalno miselnost pa bomo letos, ob obletnici, pogrešali". Ob ustanavljanju samostojne države pred 30 leti je bila po njegovem odločilnega pomena politična in ljudska enotnost. Predsednik republike je še izrazil zaskrbljenost, da se v Sloveniji preveč navajamo na nasprotovanje in celo na izključevanje.

Zvečer je potekal tudi koncert Big band Orkestra Slovenske vojske, pred katerim je zbrane nagovoril predsednik vlade Janez Janša.