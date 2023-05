Podražitve v Mariboru: višji zneski na položnicah za vrtce, več tudi za kopanje

Svet Mestne občine Maribor (MOM) je imel včeraj znova na mizi paket podražitev – odločanje o višjih cenah javnih vrtcev, prevoza z mestnimi avtobusi, parkiranja, čiščenja odpadnih voda. Prvotni sveženj predlogov, o katerih bi morali odločati že pred dvema mesecema, je med svetniki namreč naletel na neodobravanje in župan Aleksander Saša Arsenovič je včeraj tako poskušal znova. "Jaz sem vedno optimist," je dejal še pred začetkom seje. Na vprašanje, ali meni, da bodo podražitve tokrat prestale svetniško sito, pa odgovoril, da upa, da ja. "Nič kaj takšnega ne predlagajo strokovne službe – in na podlagi njih župan – , kar ne bi bilo skladno z dejstvi inflacije, podražitve ter reagiranja na to, da bo občina ostala razvojno naravnana. Ne pa, da bomo iz proračuna samo subvencionirali zadeve, ki jih lahko posamezne skupine v mestu plačujejo same," je izpostavil.

Da imajo spet nov, že tretji dnevni red seje, prav tako pa se ne strinja, da bi se o tem glasovalo po skrajšanem postopku, je menila Davorka Pregl , svetnica iz vrst Gibanja Svoboda (GS). "Temo smo imeli na mizi od januarja. Našli smo rešitev, ki za določanje cen ne bi obremenjevala politike. Tudi cena na Piskru ni stvar trga," je odgovoril župan. Umik točke 22 je sicer predlagal vodja svetniške skupine SDS Franc Kangler , ki je izpostavil, da se Mariborčani po takšni ceni na Pohorje gotovo ne bi vozili. "Postajamo najdražje mesto v Evropi, ne samo v Sloveniji. Le ker si nekaj 'zabijete v glavo', boste s tem zaprli Pohorje, turizem. In tudi Marprom bremeni proračun." Da ni razloga, potrebe za umik, je pri glasovanju o odloku vztrajal Arsenovič. "Prosim za malo manj populizma in več realnega življenja," je dodal. S Kanglerjem se je načeloma strinjala tudi Lidija Divjak Mirnik (Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti - LPR), češ da bi sprejetje odloka pomenilo konkretne spremembe glede cen žičnice. "To ni vaša gostilna, ampak občina. Dajte torej odločanje o tem v redni postopek," je namignila županu. Da je ponosen na gostilno in tam zaposlene in da tega ni treba dajati v slabšalni kontekst, pa ji je odvrnil mariborski župan.

Sledile so svetniške pobude in vprašanja. Med drugim Davorka Pregl v novi knjižnici predlaga prostor za knjižnico semen, skrbi jo umik programa paliativne oskrbe iz UKC Maribor. Danijela Šerbinek (SDS) predlaga, da po nedavnem hudem neurju s točo občina – glede na to, da letos ne bo javnega razpisa za investicije v kmetijstvu – 70.000 evrov nameni za povrnitev škode. Sprašuje je tudi, kako je z urejanjem cestne infrastrukture. Meni namreč, da so izvor težav neočiščeni vodotoki in neustrezno odvodnjavanje. "Bomo preverili, kako je s tem," se je načeloma strinjal Arsenovič. Da je glede cest MOM zelo podfinancirana in so v teku samo nujna dela, pa je dodal podžupan Samo Peter Medved . "Financiramo samo nujne stvari, treba je pripraviti petletni načrt. In zato razmislite o prioritetah, kot je gondola," se je navezal na umik te točke. Zdravko Luketič (NSi) je v okviru svetniških pobud in vprašanj predlagal, da bi Maribor več pozornosti namenjal spominu na generala Rudolfa Maistra, Igor Jurišič iz Stranke mladih – Zeleni Evrope pa je povprašal o trenutni situaciji z direktorjem Nigrada. Poteze nadzornega sveta komunalnega podjetja so zanimale tudi Stojana Auerja (LPR). "Vse več poslov dobiva zgolj eno samo podjetje. Ta ista firma naj bi letos delala tudi kanalizacijo," se je navezal na neprimerno urejeno infrastrukturo, ki je po njegovem srž težav z vodo in neurji, o čemer je spregovorila Šerbinekova. "Pojma nimam, o čem govorite. Če imate konkretna vprašanja, jih postavite nadzornemu svetu. Kaj sem jaz Pošta-Telegram-Telefon, da naj naprej pošiljam vaša vprašanja, ki jih niti niste prav zastavili," pa mu je odvrnil župan. Boštjan Klun (Socialni demokrati - SD) je medtem predstavil problematiko neurejenega platoja ob Židovski ulici in povprašal, kako je s predvidenimi panoramskimi dvigali. Arsenovič mu je dejal, da sta v načrtu. "Imamo pa vsaj brv," je ob tem pristavil Jurišič, na kar mu je župan odvrnil, da ga veseli, da je opazil. Težave s smetmi in možnost potopnih smetnjakov so v pisnem vprašanju zanimale Karin Jurše (GS), Vladimira Cokoja (SDS) pa je povprašala o trenutno nedelujoči ambulanti družinske medicine v Malečniku. "Glede na to, da je zdravnica vrnila koncesijo, sprašujem, kdaj se bodo vrata ambulante spet odprla? Na razpisu za najem prostorov je bil izbran center Julius, s tem da je bil pogoj zaposlen zdravnik družinske medicine. Ambulanta bi lahko pričela delovati že en mesec nazaj," je bila kritična. Po informacijah, ki jih je pridobila, pa naj tam zdravnik sploh ne bi delal. "Je samo podpisal, da so dobili koncesijo; pojavljajo se tudi že nova imena, 1200 ljudi pa je brez zdravnika." V. d. direktorja Mestne uprave MOM Srečko Đurov se je strinjal, da je zgodba z malečniško ambulanto "žalostna" . "Koncesionar je takrat izpolnjeval pogoje. V kolikor pa se ambulanta v kratkem ne bo odprla, mu bo koncesija odvzeta," je pojasnil.

Mestni svet MOM bi včeraj moral odločati o uvodoma predlaganih 29 sklepih, a je bila seja po več kot šestih urah prekinjena. Na koncu so se tako izrekli o 23 sklepih. Umaknjeno je bilo gradivo o spremembi odloka o Pohorski vzpenjači, vmes je bila seja prekinjena zaradi posveta svetniških skupin glede načrta za gradnjo stanovanj v Dvorakovi ulici. Kljub zadržanosti nekaterih so nato načrte medobčinskega stanovanjskega sklada za gradnjo bloka s 60 stanovanji za mlade podprli. Prav tako višje cene programov javnih vrtcev ter cenik vstopnic na Mariborskem otoku in Pristanu, zavrnili pa so podražitev avtobusnega linijskega prevoza v mestnem prometu. Na prihodnji seji bodo odločali še o višjih cenah parkiranja in spremembi cene čiščenja odpadnih voda.

Šele po skoraj štirih urah je mestni svet nato le prišel do prve točke podražitev, in sicer višjih cen vstopnic na Mariborskem otoku in v Pristanu. S kopališčema upravlja koncesionar Šport Maribor d. o. o. Podžupan Medved je uvodoma ocenil, da bo dvig cen imel na občinski proračun za nekaj sto tisoč evrov vpliva. "Na nek način to razumem, podražili so se energenti, elektrika. Bi pa lahko več naredili z varčevanjem drugje," je dejal Milan Mikl (SDS). Ob tem se je navezal predvsem na "tožbe dveh neupravičeno odpuščenih delavcev". "Tudi stroški dela so se povečali za 30 odstotkov," je dodal. Oglasila se je še Divjak Mirnikova in povedala, da v ceniku pozdravlja predvsem cene vstopnic za otroke in upokojence, ki se niso bistveno spremenile. Jo je pa zanimalo, kako je sanacijo. "Smo zaspali ... S tem bomo prišli na stanje, kot ga imamo s cestami, tudi nekaterimi šolami." Nekatere svetnike pa je zmotila nova cena sezonske karte za bazen. "To je krepko povišanje, 40-odstotno. Na prvo žogo ne podpiram tega dviga," je poudaril Dejan Stanko (GS). Direktor družbe Ranko Šmigoc, ki je zagovarjal nov cenik, je na to odgovoril, da ima objekt kopališče Pristan dolgo brado. "To je samo blaženje. Letne karte so z vidika procentualnosti velik skok, se strinjam. A primerjava na trgu pokaže, da cene niso pretirane." Podporo uskladitvi cen je izrazila Alenka Iskra (SD), načeloma se je z njo strinjal tudi Aljaž Bratina (Lista Arsenovič za Maribor). "Obratovanje kopališča je izredno draga zadeva, je pa storitev nadstandardna."

"Jaz danes tukaj ne bom podprl teh podražitev. Nekdo tukaj je izgubil kompas; z 250 na 350 evrov za letno karto ... Ne razmišljati samo o tem, kje bomo jemali, nekaj je treba tudi 'reskirati' in ljudem tudi dati," pa je bil oster Kangler. Da bi občina breme rada malo porazdelila z uporabniki, je na to odvrnil Arsenovič. Z njim se je strinjal tudi Bratina: "Populizma gospoda Kanglerja, ki se postavlja v nekakšno vlogo zaščitnika, ljudje ne potrebujejo; znajo razmišljati s svojo glavo," je menil. Da se podražitvam enostavno ne bo dalo izogniti, je pripomnil Klun, zanimalo pa ga je, ali bi se dalo na področju sezonskih vstopnic za bazen morda dogovoriti za zamik dela plačila. "Razlika je osem evrov na mesec," je pojasnil župan. Marko Slavič (GS) pa bi si želel predvsem bolj "motivacijske cene, ki bo privabila več ljudi, in s tem dolgoročnejše strategije". Breda Čepe Vizjak (SDS) je sicer poudarila, da "povišanje ni tako veliko in strašno", bi si pa želela večjega nadzora pri porabi denarja. "Kam se je v zadnjih letih zmetal denar? Bodimo bolj strogi, ko se meče skozi okno." Tudi Milan Lukić (GS) je s predlogom soglašal, saj – kot je dejal – smatra, da je podražitev treba podpreti.

Svetniki so z 21 glasovi za in tremi proti uskladitev cen podprli, 21 jih ni glasovalo.