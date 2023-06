Parkiranje na mariborskem Slomškovem trgu dražje kot v središču Ljubljane

Manj denarja športnim klubom in društvom, pa tudi za kulturne dejavnosti in področje sociale. Po tem ko se v Mariboru pričeli vrstiti izrazi nezadovoljstva zaradi izpada občinskega financiranja, so imeli mestni svetniki včeraj znova na mizi predloge za podražitve nekaterih storitev , ki jih je pripravila mestna uprava. In na katerih je vodstvo občine tudi zasnovalo rekorden proračun.

Župan Mestne občine Maribor (MOM) Saša Arsenovič je na začetku seje podrobno pojasnil finančni položaj občine ter izzive, ki so vodili do težav z zagotavljanjem denarja za programe športa, kulture in sociale. "V mestu je precej nelagodja in negotovosti, ki vodijo v težave z izvajanjem neobveznih stvari, ki pa so zelo pomembne," je dejal uvodoma. Po njegovem je za to krivo dejstvo, da se proračun ne izvršuje v višini kot je bil sprejet. Kljub temu je zagotovil, da je likvidnostno stanje na občini stabilno.

Odzval se je tudi na očitke nekaterih svetnikov, da se je mestna uprava pri pripravi proračuna prenaglila, predvsem z investicijami. "Po pričetku vojne v Ukrajini, ki ima za posledico podražitev energentov, inflacijo, so se na novo sklenile pogodbe za ureditev nabrežja Drave, pričetek izgradnje Zdravstvenega doma Tezno ..." je naštel ter dodal, da so to bistvene investicije, ki že tečejo in jih občina ne more ustaviti, saj bi v nasprotnem primeru morala vračati že pridobljena državna in evropska sredstva. Prav tako je pojasnil, da je zmotno prepričanje, da prihajajoči Olimpijski festival evropske mladine (OFEM), ki ga bo Maribor gostil julija, 'jemlje' sredstva domačemu športu. "Dobili smo 450.000 evrov od programa Erazmus za prostovoljce, skoraj 3 milijone evrov za Dvorano Tabor ... Skupno je z OFEM-om v Maribor neposredno prišlo 10 milijonov evrov, ki sicer ne bi," je zatrdil.

Je pa v duhu varčevanja MOM že pričela z zmanjševanjem obsega nekaterih investicij (denimo pri obnovi Lenta), prav tako so zaposlenim na občini ukinili izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost in povečan obseg dela. "Ukrepe za varčevanje bomo čutili tudi na občini. Ustavili oziroma upočasnili smo vse nenujne investicije, podaljšali plačilne roke, nato bo verjetno sledil rebalans proračuna." Računajo pa tudi na nekatere dodatne prihodke in priliv, ki ga bodo prinesle na mestnem svetu sprejete podražitve. "Občina je doslej na dražbah uspela prodati devet nepremičnin v skupni vrednosti 900.000 evrov, pet (še) neprodanih bo šlo znova na dražbo julija."

Za parkiranje izven središča mesta odslej 10 centov več, na Slomškovem trgu po novem 1,7 evra

Mestni svetniki so nato v nadaljevanju – brez razprave – potrdili višje cene parkiranja na občinskih parkiriščih. Za uro parkiranja zunaj središča mesta bo tako po novem treba odšteti 60 centov (doslej 50), na javnih parkiriščih v mestnem jedru (bela cona) se bo cena zvišala z 80 centov na en evro, parkiranje na zaprtih parkiriščih (Sodna in Mlinska ulica ter Rakušev trg) pa se z zdajšnjih 1,2 evra draži na 1,5 evra. Najdražje bo po novem parkiranje na Slomškovem trgu – 1,7 evra (doslej je ura parkiranja tam stala 1,5 evra). Cene dovolilnic za stanovalce in abonente ostajajo nespremenjene, parkiranje ob sobotah ostaja brezplačno.