Maribor se pripravlja na uničenje druge bombe: domove zapušča več kot 1000 ljudi

Maribor se pripravlja na intervencijo onesposobitve še druge letalske bombe, ki so jo prejšnji konec tedna našli v bližini glavne železniške postaje.

"Upamo, da bo ta intervencija enako uspešna in varna, kot tista v četrtek, ko so Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi uspešno dezaktivirale bombo na območju Europarka," so ob tem sporočili z Mestne občine Maribor (MOM).

Enkrat nevarnejša, leži na veliko bolj poseljenem območju

Ker je bomba, s katero se bodo pirotehniki ukvarjali danes, enkrat večja in hkrati leži v veliko bolj poseljenem delu mesta, pa bodo intervencija in priprave nanjo zahtevnejše.

"Za uspešno izvedbo onesposobitve še drugega ubojnega sredstva je izjemno pomembno, da so občani dobro seznanjeni z ukrepi in navodili o ravnanju v času priprav in intervencije," poudarjajo na občini.

Priprave na intervencijo sicer potekajo podobno kot pred četrtkovo, je pa ukrep evakuacije prebivalstva logistično precej zahtevnejši.

"Prebivalce na območju evakuacije in zaklanjanja smo o ukrepih neposredno obveščali preko upravnikov večstanovanjskih objektov. Neposredno so bili obveščeni tudi večji poslovni subjekti v bližini intervencijske lokacije, manjši pa preko gospodarske in obrtne zbornice," pojasnjujejo na MOM.