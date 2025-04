Maribor sprejel 21 srbskih študentov, ki tečejo do Bruslja

21 srbskih študentov, ki po tragediji v Novem Sadu protestirajo in opozarjajo na stanje človekovih pravic v Srbiji, so na 2000-kilometrski poti v Bruselj pozdravili v Mariboru. Maratonci z opozorilom institucijam EU do Bruslja nameravajo teči skozi šest držav.

Srbski študentje, ki so se po tragediji v Novem Sadu odpravili na 2000 kilometrov dolg maraton proti Bruslju, so bili po Osijeku, Virovitici in Varaždinu danes ob 13. uri deležni sprejema tudi v Mariboru. Na Glavnem trgu jih je pričakala množica domačinov in podpornikov, ki so jim z aplavzom in transparenti izkazali podporo. Že zvečer jih čaka nova etapa proti avstrijskemu Gradcu. "Pričakujem, da bo na zasedanju Evropskega parlamenta več govora o Srbiji, navsezadnje smo del Evrope," je za BBC dejal študent Medicinske fakultete v Novem Sadu Aleksa Dimitrijević.

Sprejem srbskih študentov v Mariboru

Ultramaraton je po kolesarjenju do Strasbourga druga akcija srbskih študentov, s katero želijo Evropsko unijo opozoriti na razmere v Srbiji in svoje zahteve po padcu nadstreška obnovljene železniške postaje v Novem Sadu, v katerem je 1. novembra lani umrlo 16 ljudi. V Strasbourgu, kamor je iz Novega Sada 15. aprila prikolesarilo okoli osemdeset srbskih študentov in članov akademske skupnosti, so Svet Evrope in evropske poslance opozorili na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji. Tokrat do Bruslja študenti tečejo pod sloganom Od moje vasi do Bruslja v štafeti oziroma tako, da se skupini tekačev izmenjujeta. Po napovedih bodo vsak dan pretekli več kot sto kilometrov, po Hrvaški in Sloveniji pa bodo tekli tudi skozi Avstrijo, Nemčijo, Francijo, Luksemburg in Belgijo. V Bruselj naj bi prispeli predvidoma 12. maja, ko bo potekalo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem naj bi obravnavali poročilo o Srbiji. Evropskim poslancem naj bi predali pismo s podrobnim opisom razmer v Srbiji v zadnjih letih.

Študente je v hrvaškem mestu Virovitica pozdravila tudi pevka Severina Vučković: "Prišla sem izraziti spoštovanje študentom, ki so se s kolesom in na nogah odpravili proti Bruslju, neposredno na sedež Evropske unije."

