V najlepši čas leta je stopila tudi štajerska prestolnica. Praznične luči so zasijale pred dvema urama, prvič so zagnali tudi letošnjo atrakcijo Čarobnega Maribora, veliko panoramsko kolo. Da za božično vzdušje niso vedno potrebni kilometri lučk, dokazujejo prostovoljci v okoliških vaseh, ki s spretnimi rokami in veliko dobre volje ustvarjajo ogromne adventne vence.