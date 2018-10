Kangler v vodstvu za županski stolček

Časnik Večerje objavil anketo, ki kaže, kateremu kandidatu trenutno najbolje kaže v boju za županski stolček Maribora. Kot piše časnik, se drugi krog županskih volitev v Mariboru obeta nekdanjemu županu Francu Kanglerju , kandidatu NLS, SDS in SLS, in podjetniku Saši Arsenoviču , kandidatu SMC, je pokazala prva javnomnenjska raziskava, ki jo je zaVečer izvedla Ninamedia. Kangler bi prejel 28,4, Arsenovič pa 20,7 odstotka glasov. Sedanji župan Andrej Fištravec je v anketi šele peti.

Tudi med listami za mestni svet najbolje kaže Kanglerjevi in Arsenovičevi listi, dober rezultat pa se obeta še SDS, SD, LMŠ, DeSUS, Listi gasilcev in Levici, medtem ko ostali niso prejeli pomembnejših odstotkov.

Fištravec je v anketi prejel le 5,1 odstotka glasov in je zaostal za poslanko LMŠ Lidijo Divjak Mirnik (5,6 odstotka) in celo za svojim podžupanom, sicer kandidatom NSi, Zdravkom Luketičem (5,2). Na šestem mestu je kandidatka SD Alenka Iskra s 3,6 odstotka, vseh ostalih 12 kandidatov pa je v prvi anketi zbralo po manj kot tri odstotke glasov.

Sicer mestna volilna komisija za zdaj še ni odločila o nobeni od vloženih list kandidatur, saj mora ob 18 kandidatih za župana preveriti skupaj kar okoli 900 kandidatov, ki kandidirajo na tokratnih volitvah. Dokončen seznam je zato po besedah predsednika mariborske volilne komisije Branka Reismana pričakovati šele v torek ali sredo.

Kot pišeVečer, so do zdaj prejeli dve pritožbi, eno so zavrnili, druga pa ni bila pravočasno vložena. Tako kandidaturi Arsenoviča kot njegovi listi naj bi oporekal Bojan Požar, ki se je tudi že pritožil zoper odločitev komisije, zato bo o tem odločalo sodišče.

Omenjeni novinar, ki tudi sam kandidira za mestni svet na listi svoje stranke, ob tem pa je za županskega kandidata predlagal Igorja Domanjka, kršitev vidi v tem, da je Arsenovič pozival ljudi, naj podpišejo obrazec podpore, nato pa je njegovo kandidaturo vložila stranka SMC. Vendar je Reisman za Večer povedal, da v tej fazi preverjajo zgolj, ali je SMC ustrezno vložila njegovo kandidaturo.

Ključni projekti za Maribor po mnenju volivcev

V anketi so Mariborčane povprašali tudi po ključnih projektih v naslednjem obdobju, ti pa so med desetimi predlaganimi največkrat omenili obnovo cest, reševanje problematike mestne knjižnice ter ureditev kopališča na Mariborskem otoku, pomembne pa se jim zdijo tudi obnova osnovnih šol ter investicije na Pohorju.