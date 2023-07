Mariborska infekcijska klinika: kopalnica za 17 pacientov, plesen in vlaga

Zgradba oddelka za nalezljive bolezni mariborskega UKC: omet odpada, stara okna že leta ne tesnijo več, vhodna vrata tudi ne. "100 let stara stavba ima marsikaj za povedati. Takrat, ko je bila narejena, je seveda ustrezala vsem takrat veljavnim standardom," pravi namestnica strokovne direktorice UKC Maribor Maja Ravnik.

Današnjim standardom pa že dolgo ne ustreza več. V notranjosti je namreč še huje. V bolniških sobah, ki so po velikosti primerne za enega pacienta, so tudi štiri bolniške postelje. Na drugi strani hodnika pa – skupno stranišče in kopalnica, ki si jo deli kar 17 pacientov. "Prostori kopalnic in stranišč so ozki in majhni, s kakim sedečim vozičkom niti ne moremo dostopati do stranišča, težko je," o razmerah v bolnišnici pravi glavna sestra Oddelka za infekcijske bolezni UKC Maribor Irena Knuplež

"Včasih pa rešimo zadevo tudi s sobnim straniščem, kar je sila neugoden način reševanja. To pomeni, da imajo v sobi ob sebi sobno stranišče," dodaja namestnica v. d. predstojnice Oddelka za infekcijske bolezni Nina Gorišek Miksić.

'Vlaga še vedno ostaja'

Tako imenovano polintenzivno sobo imajo zgolj eno, delijo si jo pacienti obeh spolov. Vrata nekaterih drugih sob pa so tako ozka, da bolniških postelj skozenj ne morejo peljati.

Naprej ... Kletna čakalnica specialistične ambulante. Šest let je tega, kar smo posneli te prizore. Stari stoli, za njimi pa črna plesen. In danes? "Mislim, da so to deloma sanirali, ampak vlaga še vedno ostaja in tam, kjer je vlaga, je tudi plesen," priznava Gorišek Miksićeva.

Da gre za nedopustno stanje in to na enem najbolj občutljivih oddelkov, potrjuje tudi podpredsednik Zdravniške zbornice Boštjan Kersnič. "Zdravniki ne bomo več tiho. Zdravniki moramo postaviti bolnike na prvo mesto in začeti skrbeti tudi, očitno, za kritično infrastrukturo."

Od vlade pričakujejo, da oddelek do konca leta 2026, kot je bilo doslej predvideno, tudi prenovijo. Z evropskimi ali lastnimi sredstvi.