Mariborčani bodo ob sobotah še naprej parkirali brezplačno

Zadnjo besedo bodo imeli mestni svetniki, ki bodo predlog sprememb parkirnega režima v mestu dokončno sprejemali na naslednji seji predvidoma sredi oktobra.

V prvi obravnavi pred dvema tednoma so imeli številne pripombe, zato je vodstvo občine zdaj pripravilo spremenjen predlog. Kot so danes sporočili z občine, so pri pripravi besedila sprememb odloka o občinskih cestah za drugo obravnavo v delu, ki se nanaša na plačilo parkiranja na občinskih parkiriščih, upoštevali pobude imetnikov parkirnih dovolilnic in predstavnikov gospodarstva ter predloge, ki so jih med prvo obravnavo na septembrski seji podali člani mestnega sveta."Tako bo ob sobotah parkiranje po vsem mestu še naprej brezplačno," so navedli.