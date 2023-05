Mariborčanom se obetajo številne podražitve

Direktor javnega podjetja Marprom Ranko Šmigoc je danes ponovil, da je bila zadnja "uskladitev cen" javnega potniškega prometa v Mestni občini Maribor v letu 2020, medtem pa so se stroški opravljanja te storitve močno zvišali, zato je nujno zvišanje cen.

Cena vožnje z mestnim avtobusom, kupljene vnaprej, bi se po predlogu zvišala z enega evra na 1,3 evra, s tem da se veljavnost karte podaljšuje s 60 na 75 minut. "Gledali smo na to, da zaščitimo socialne kategorije. Otroci do šest let imajo še vedno brezplačen prevoz, prav tako ni povišanja cen za otroke od šest do 15 let," je izpostavil Šmigoc. Med drugim bi uvedli tudi vozovnice s kombinacijo parkiranja izven mestnega jedra in uporabe javnega potniškega prometa ter ugodnejše dnevne vozovnice za prevoz z mestnim avtobusom izven prometne konice.

Namesto podražitve vozovnic za Pohorsko vzpenjačo predlaga Marprom tokrat njeno izvzetje iz gospodarske javne službe, da bi jo lahko upravljal kot tržno dejavnost. Šmigoc zagotavlja, da bo gondola še vedno služila potrebam meščanov, cena povratne vožnje pa bi se gibala okoli 14 evrov. Danes odrasla oseba za povratno vožnjo plača šest, za vožnjo v eno smer pa štiri evre. Za otroke od šest let dalje, šolarje, dijake, študente, upokojence in starejše od 65 let je cena polovična.

Podražitev parkiranja

Za parkiranje na javnih parkiriščih po besedah Andraža Mlakerja iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor predlagajo zvišanje cene z 80 centov na evro za uro v središču mesta, zunaj mestnega jedra pa podražitev le za deset centov. Na zaprtih parkiriščih bi se parkiranje podražilo z 1,2 na 1,5 evra na uro, medtem ko bi cene dovolilnic za stanovalce in abonente ostajale nespremenjene. Parkiranje ob sobotah ostaja brezplačno. "Naš namen je predvsem razbremeniti mesto kratkočasnih parkiranj," je povedal Mlaker.

Za čiščenje odpadnih vod na centralni čistilni napravi je predvidena podražitev za povprečno gospodinjstvo v višini 3,8 evra neto na mesec. "Če ne bo prišlo do te uskladitve, bo v občinskem proračunu do konca leta manjkal slab milijon evrov," je pojasnil Mlaker.

Vrtci precej dražji

Cene mariborskih javnih vrtcev, ki jih obiskuje 4200 otrok, bi bile v primeru, da mestni svetniki v četrtek soglašajo z njimi, višje za povprečno 38 odstotkov, a bi po novem zvišali občinske subvencije, s čimer bi se dejanski zneski na položnicah staršev zvišali le za 18 odstotkov. "Za občane tako tudi po uskladitvi cen ostajajo plačila staršev med najnižjimi v državi," je povedala vodja občinskega urada za vzgojo in izobraževanje Brigita Gajzer Pliberšek.

Župan Saša Arsenovič upa, da so tokrat našli "sprejemljiv kompromis". Oddahnil pa si je glede organizacije julijskega Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem), saj je država prejšnji teden odobrila sofinanciranje iz državnega proračuna.