Bo zbiranje denarja prek mariborske Karitas prineslo več sreče malemu Galu?

Galu bolezen otežuje premikanje in prijemanje, njegovo kakovost življenja pa lahko izboljša operacija, za katero njegova družina potrebuje 150.000 evrov, v kar so vključeni tudi stroški terapij in drugi stroški. Kot je ob današnji predstavitvi akcije zbiranja denarja, ki se po težavah z društvom Maus začenja znova, povedal predsednik mariborske Karitas Branko Maček , je operacija najboljša rešitev. "Po navedbah Galove mame Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije posega ne bo kril, najboljša možnost za izboljšanje gibljivosti ter okrevanje pa je operacija v ZDA pri doktorju Paleyu, ki je pomagal že več otrokom, tudi iz Slovenije,"je dejal.

Kot je znano, je denar za malega Gala kar nekaj časa zbiralo društvo Maus. Zapletlo pa se je, ko je njegova predsednica Nataša Švikart priznala, da si ga je sposodila za reševanje svoje stanovanjske problematike. Po njenih beseda naj bi se na računu zbralo okoli 60.000 evrov, ona pa si jih je sposodila 30.000.

Vse dokler primer, ki ga še vedno preiskujeta policija in tožilstvo, ne bo končan, se družina do že zbranega denarje ne more dokopati, je zatrdila Galova mama Nataša Vrbnjak Šteflič. "Trenutno niti ne vemo, koliko ga je dejansko bilo zbranega. S policijo in tožilstvom aktivno sodelujemo in bomo naredili vse, kar je v naši moči, da jim pomagamo, da zadevo čim prej predajo sodišču," je pojasnila mama, ki stikov s Švikartovo nima več, saj je ta zanjo nedosegljiva.

Doslej zbrali okrog 3.600 evrov

Ker pa zna trajati dolgo preden bo primer zaključen, se je danes Vrbnjak Štefličeva na javnost obrnila s prošnjo, da z akcijo nadaljujejo, zato se je povezala s humanitarno organizacijo, ki bo poskrbela, da bo denar zbran in porabljen transparentno in odgovorno. Doslej so preko karitas zbrali 3.655,86 evra, kar pomeni, da potrebujemo še 146.000 evrov.

Ker se je v preteklosti govorilo o tem, da potrebujejo 120.000 evrov, je Vrbnjak Štefličeva pojasnila, da je številka zdaj višja predvsem zaradi rehabilitacije in nekaterih drugih stroškov. Denar – 8.500 evrov – ki naj bi ga doslej na svojem računu zbrala sama, ne bo namenila za operacijo, ampak za Galovo okrevanje. »Iz tega denarja se plačujejo fizioterapije zanj, hodi pa tudi na plavanje,« je pojasnila za naš portal.

Maček je ob tem poudaril, da Galu v minulih tednih ni bilo prizanešeno s težavami pri zbiranju sredstev, a so se na karitas kljub občutljivosti in medijski izpostavljenosti odločili pozitivno odgovoriti na mamino prošnjo in pomagati Galu. V ta namen so odprli svoj ločen račun pri NKBM s številko SI56 0400 0026 6039 028 in referenco SI00 292167 ter namenom nakazila Pomoč Galu.