Mariborska občina namerava uvesti kadrovske štipendije

Brigita Gajzer Pliberšek iz občinskega urada za vzgojo in izobraževanje je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da želijo s kadrovskimi štipendijami med drugim spodbujati mlade za odločanje za poklice, ki jih v občini težko zapolnjujejo s kadri. Prav tako je eden od ciljev prepričati ljudi, da po zaključenem šolanju ostanejo v Mariboru in regiji.

Na četrtkovi seji bodo mestni svetniki med drugim odločali tudi o uvedbi novega javnega plačljivega parkirišča v garaži novo zgrajene Zdravstvene postaje Magdalena na Taboru, kjer bo po besedah direktorja javnega podjetja Mestne nepremičnine Ranka Šmigoca na voljo 30 mest.

Po novem bo plačljivo tudi vrsto let brezplačno parkirišče pod dvoetažnim mostom, kar je vznemirilo zaposlene v bližnjih podjetjih Henkel in Mariborska livarna (MLM). Šmigoc je pojasnil, da so že pred leti stekli pogovori s tema podjetjema na to temo in skladno z dogovorom naj bi podjetji zakupili ta parkirna mesta za svoje zaposlene.

Direktor komunalnega podjetja Snaga Franc Dover bo mestnim svetnikom predložil elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za letošnje leto. Kot je dejal, je za njihovim podjetjem leto, polno izzivov, ki pa so jih uspeli zaenkrat uspešno prebroditi in posledično ostanejo cene za občanke in občane nespremenjene.

Kljub polemikam v javnosti je župan Saša Arsenovič znova uvrstil na sejo mestnega sveta predlog reorganizacije mestne uprave, na dnevnem redu pa je tudi potrjevanje dokumentacije za postavitev replike skulpture Fitoliti v Mestnem parku, ki je bila ukradena pred dvema letoma med obnovo promenade.

Nina Kirbiš iz urada za kulturo in mladino je pojasnila, da z odločitvijo za repliko sledijo želji dedinje avtorskih pravic ukradene skulpture, s katero kot strokovno telo soglaša tudi Umetnostna galerija Maribor (UGM). "Odločili smo se, da fontano, ki je predstavljala kakovosten in prepoznaven primer javne plastike v Mestnem parku in je delo vidnega mariborskega sodobnega kiparja Vojka Štuheca, nadomestimo s kopijo, ki pa bo v bistvu novo umetniško delo, ki bo v največji možni meri sledilo izvirniku," je povedala.

V letošnjem letu je v občinskem proračunu za to rezerviranih 27.000 evrov, v prihodnjem letu pa 34.000 evrov. Ta denar bodo potem poskušali izterjati od izvajalca obnove Mestne promenade.