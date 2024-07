Mariborska občina z nekaj novostmi pri parkiranju v mestnem središču

Kot so pojasnili na Mestni občini Maribor, je podlaga za novosti nedavna sprememba odloka o urejanju prometa, ki jo je junija potrdil mestni svet.

Tako bo od 17. julija plačljivost parkiranja na vseh parkiriščih v belih conah ob delavnikih podaljšana za eno uro, torej do 20. ure. Poleg tega bo v belih conah uvedeno plačljivo parkiranje ob sobotah med 8. in 13. uro, vendar izključno v conah 1, 2, 3 in 4.

Te zajemajo območje na levem bregu Drave, ki na severu sega do Mestnega parka, na jugu do Drave, na zahodu do Strossmayerjeve ulice in na vzhodu do Melja. Znotraj tega območja je skupno blizu 1300 parkirnih mest v belih conah.