Postopki niso potekali optimalno, Pliberšek odstopil

Kot so sporočili z ministrstva za zdravje, je prioriteta ministrice, da se bo gradnja nemoteno nadaljevala in da bo zaključena do sredine 2026. Posebno pozornost bodo namenili nadaljevanju pogajanj za odkup stanovanj z lastniki na Masarykovi.

Izvajalec GH Holding je navedeno oceno stroškov sicer zanikal, a ob tem priznava, da so stroški res nastali in da so na Štefanovo 5 poslali najavo zahtevka s popisom dodatnih stroškov. Pojasnili so, da je pri gradnji prišlo do daljše zamude, ki pa je po njihovih navedbah posledica odločitev, dejanj in oziroma ali opustitev na strani upravnih organov, oblasti in naročnika.

Tako so skladno z zahtevami sklenjene pogodbe podali najavo zahtevka, kjer so opisali vrste stroškov, ki nastajajo zaradi zamude. Gre za fiksne stroške gradbišča, dodatne stroške zaradi podaljšanja garancij za dobro in pravočasno izvedbo del ter dodatne stroške zaradi podaljševanja bančnih garancij in zavarovanj.

Glede zneska zatrjujejo, da bo nekajkrat nižji od 2,3 milijona evrov. Po naših informacijah gre za približno 700 tisočakov.