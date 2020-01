Mariborska srednja šola za oblikovanje pod lupo inšpekcijskih služb

Pristojni direktorat za srednje šolstvo, višje šolstvo in izobraževanje odraslih je sklical sestanek z ravnateljico Nadjo Jager Popović in predsednikom sveta šole. "Sestanek je bil 8. januarja na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, namen sestanka pa je bil informirati se o delu na šoli in ugotoviti, ali je zagotovljen nemoten proces vzgojno-izobraževalnega dela, kar je temeljna skrb ministrstva. Na sestanku sta zakonita predstavnika šole ministrstvo seznanila z dogajanji na šoli in zagotovila, da pouk poteka nemoteno in da je to tudi njihova osnovna skrb in cilj, ki mu sledijo," so povedali na omenjenem ministrstvu.

Predstavniki ministrstva so pozvali k umiritvi zadeve ter posvetitvi predvsem vzgojno-izobraževalnemu delu. "Vsi postopki morajo potekati v skladu z obstoječo zakonodajo. Poleg tega so predstavniki ministrstva ravnateljico in predsednika sveta šole obvestili o posredovanju pobud za inšpekcijski nadzor na ustrezne inšpekcijske službe in komisije," pravijo na ministrstvu.