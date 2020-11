Mariborska univerza UKC Maribor predala celoobrazne zaščitne maske

Danes je v Mariboru potekala primopredaja celoobraznih zaščitnih mask, ki je razvojno raziskovalni projekt UKC Maribor in Univerze v Mariboru. Maske sta direktorju UKC Maribor, dr. Vojku Flisu , in strokovnemu direktorju mariborske bolnišnice, dr. Matjažu Vogrinu , predala rektor mariborske univerze, dr. Zdravko Kačič , in prorektor, dr. Miralem Hadžiselimović .

Takrat sta UM in UKC MB od podjetja Decathlon dobili donacijo 200 potapljaških mask in od podjetja Margento R&D 200 zaščitnih filtrov tipa P3 R. Sedaj, v drugem valu epidemije, je UKC MB zaprosil UM, da predela potapljaške maske v zaščitne celoobrazne maske. Univerza se je na prošnjo odzvala in s svojimi raziskovalci ter razpoložljivo opremo izdelala prilagoditvene adapterje.

Takrat je bil razvit in tudi izdelan uporaben prototip, ki je baziral na predelavi komercialne potapljaške celoobrazne maske, ki se preko prilagoditvenega adapterja nadgradi z zaščitnim filtrom. Razvoj zaščitne maske v prvem valu epidemije je bila predpriprava na rezervni scenarij, v kolikor bi se epidemiološka slika v naši državi začela približevati takratnemu črnemu scenariju v sosednji Italiji, so spomnili na UKC Maribor.

V okviru projekta SLOMASK, ki sta ga UM in UKC MB zasnovali skupaj s partnerji iz gospodarstva, in sicer podjetji Roto d.o.o., Miniplast d.o.o. in Sine d.o.o., je v teku tudi nadaljnji razvoj zaščitne opreme.

Gre za razvojno raziskovalni projekt, katerega cilj je razviti in zagotoviti ustrezno proizvodnjo pametnih celoobraznih zaščitnih mask, uporabnih v medicini, ki so narejene po meri uporabnika. Tovrstna zaščitna oprema bo visokotehnološki produkt, v katerega bodo integrirani vsi potrebni senzorji in telekomunikacijski vmesniki za zagotovitev potrebne telemetrije in komunikacije. Prav tako bo razvit sistem za vpihovanja čistega zraka, kar bo zmanjšalo dihalni napor uporabnika in posledično zagotovilo dobro uporabniško izkušnjo.

Zaščitna maska bo imela tudi ustrezne rešitve za zdravstveno osebje, ki uporablja očala ter tako tudi slednjim omogočalo nemoteno, a hkrati varno izvajanje medicinskega dela.