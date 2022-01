Mariborska upravna enota začasno zaprla vse krajevne urade

Mariborska upravna enota je zaradi bolniških odsotnosti in epidemioloških razmer v državi ter s tem povezane nezmožnosti zagotavljanja kadra začasno zaprla vse krajevne urade na svojem območju. Kot so ob tem sporočili, krajevni uradi v Dupleku, Hočah, Miklavžu in Račah predvidoma ne bodo poslovali do 4. februarja.

icon-expand Maribor FOTO: Dreamestime Občane omenjenih občin zato naprošajo, da upravne zadeve v tem času opravijo na sedežu Upravne enote Maribor na Ulici heroja Staneta 1, seveda po predhodnem naročilu s klicem na telefonsko številko 02 2208 350. V Mariboru je sicer danes zaradi številnih okužb in karanten na šolanje na daljavo v celoti prešla srednja zdravstvena in kozmetična šola, v treh mariborskih osnovnih šolah pa so to odredili za celotno predmetno stopnjo. PREBERI ŠE V torek potrdili 12.286 novih okužb Število okuženih, pretežno z novo in bolj nalezljivo različico omikron, se v Sloveniji še naprej drastično povečuje. V torek so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob 19.438 opravljenih PCR-testih potrdili kar 12.286 okužb z novim koronavirusom. Gre za daleč največje število potrjenih primerov v enem dnevu doslej. Delež pozitivnih testov je bil 63,2-odstoten.