Mariborska upravna enota ugotovila sum fiktivne prijave na 27 naslovih

Za interno revizijo postopkov prijave oziroma odjave stalnega in začasnega prebivališča so se v Mariboru odločili po nedavnih navedbah predsednika vlade Janeza Janše, s katerimi je ta opozoril na problematiko fiktivnih prijav, ki naj bi bile še posebej pereče na območju Upravne enote Maribor.

Po besedah Đurova so sprva revidirali zgolj naslove, kjer je stalno ali začasno prijavljenih več kot 50 ljudi. Ko so odkrili dva naslova, za katera obstaja sum fiktivnih prijav, so obseg revizije razširili še na naslove, kjer je prijavljenih več kot 20 oseb, nato pa tudi na naslove, ki so bili predmet zadnje kriminalistične preiskave s področja začasnih prijav tujcev in naslove, na katere so bili opozorjeni ob zunanjem nadzoru ministrstva za notranje zadeve.

Z napovedanim ugotavljanjem prebivališča bodo skušali ovreči ali potrditi sum fiktivnih prijav, o svojih dosedanjih ugotovitvah pa so že seznanili kabinet predsednika vlade, ministra za javno upravo Boštjana Koritnika in državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Franca Kanglerja, ki je vodja medresorske delovne skupine za preučitev omenjene problematike. S seznamom naslovov, za katere so ugotovili sum, pa so seznanili mariborsko policijsko upravo in območno službo finančne uprave (Furs).