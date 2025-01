Mariborski dostavljavci prekinili delo, od Wolta želijo bolj pravične pogoje

Pojasnil je, da gre za standard, da želijo višje plačilo za dostavo, ki jo opravljajo in takojšnjo zaustavitev nove poceni delovne sile iz tretjih držav, torej Nepalcev, Pakistancev in Indijcev. "Mi kot dostavljavci nimamo osebno nič proti njim, ampak delajo dumping cene, ker so pripravljeni delati za manj. V Zagrebu je 90 odstotkov dostavljavcev iz Indije in delajo za mizerne plače. In isto se zdaj dogaja v Sloveniji. Cena dostave se niža, niža, niža na račun poceni delovne sile. To je novodobno suženjstvo. Na podlagi tega tudi mi domači vozimo za manj," je pojasnil.

Dostavljavci so se zbrali na Trgu Leona Štuklja v Maribor in od 14. do 18. ure zavračali vse dostave. "Najprej smo dostave eno uro zavračali, nato pa smo se iz programa vsi odjavili," je povedal Ervin Tutić .

"Podjetje že leto in pol konstantno niža ceno plačila, ukinjajo različne dodatke kot so dodatek za prekomerno težo ali dodatek za veliko naročilo. Vse združujejo v eno ceno, da dostavljavci na koncu sploh ne vemo, za koliko kaj vozimo. Skrivajo se za tem, da gre za poslovno skrivnost," je pojasnil sogovornik.

"Zanima nas, kaj bodo zdaj naredili tisti na vodilnih položajih," je povedal in pojasnil, da so na težave opozarjali prek Woltove podpore, a so prejemali le generične odgovore. "Pošiljajo nam neke generirane odgovore, da bi se nas na hitro znebili," pravi.

"Želimo si boljši jutri in za nas in za njih. Da se dvigne kvaliteto dela na višji nivo in da je tudi plačilo za to primerno," pravi.

Pojasnil je še, da so se za protest odločili zgolj zato, da bi Wolt prisilili v pogovor. "Želimo, da se nekdo, ki ima pravico odločanja, usede z nami. Da postavimo neke standarde in da to prekarno delo ne bi bilo tako izkoriščevalsko kot je trenutno. Želimo tudi, da vlada uredi tovrstno delo," je še dodal.

'Imamo tudi podporo restavracij'

Ker sicer z restavracijami dobro sodelujejo, so jih eno uro pred protestom o tem tudi obvestili. "Povedali smo jim, da bodo naročila stala, da se bo čas prevzema in dostave povečal in na naše presenečenje je veliko restavracij izrazilo podporo in so se tudi same izklopile za naročila," je pojasnil in dodal, da tudi restavracije niso zadovoljne s kvaliteto storitve, ki jo Wolt trenutno nudi. "Prav tako niso zadovoljne z odnosom delavcev iz tretjih držav," je pripomnil.

Wolt Slovenija: Upamo, da bomo v prihodnosti nadaljevali z neposrednimi dialogi

"Z današnjim protestom nas dostavni partnerji niso seznanili, prav tako nam niso poslali svojih zahtev. S svojimi dostavnimi partnerji smo sicer ves čas v neposrednem dialogu ter poslušamo njihove potrebe in predloge. Odločitev nekaterih dostavljavcev za protest spoštujemo in upamo, da bomo v prihodnosti nadaljevali z neposrednimi dialogi in si tako še naprej prizadevali, da bo njihovo zadovoljstvo z delom visoko," so odgovorili v podjetju Wolt.

Dodali so, da v Sloveniji s podjetjem Wolt sodeluje več kot 2.000 dostavnih partnerjev, ki v povprečju delajo 7 ur na teden. Dostavni partnerji so, kot pravijo, delovno aktivni strokovnjaki, študenti, ljudje, ki skrbijo in negujejo družinske člane, ter samozaposleni posamezniki, ki s fleksibilnim delom dopolnjujejo svojo redno zaposlitev. V Sloveniji je kar 75 odstotkov Woltovih dostavnih partnerjev študentov ali posameznikov, ki imajo še redno zaposlitev za polni ali krajši delovni čas.

"Prav tako rezultati neodvisne raziskave, ki jo je opravilo podjetje Copenhagen Economics, kažejo, da kar 85 odstotkov dostavnih partnerjev v Sloveniji poudarja, da pri Woltu najbolj cenijo fleksibilnost in svobodo pri delu, da se torej sami odločijo, koliko in kdaj bodo delali, kar pri drugih delodajalcih ni možno. To sta tudi ključna dejavnika, da se ljudje odločijo za tovrstno delo, saj jim je izjemno pomembno, da lahko razporejajo svoj čas. V omenjeni raziskavi lahko zasledimo še, da je 86 odstotkov dostavnih partnerjev v Sloveniji zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z delom," so v Woltu povzeli raziskavo.