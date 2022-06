Ko pomislite na Maribor, zagotovo pomislite tudi na kultni Festival Lent. Od 24. junija do 2. julija in nato s posameznimi dogodki do konca poletja bo mesto znova utripalo v ritmu festivala, že 30. po vrsti. Tudi tokrat prinaša raznovrsten glasbeni, gledališki, folklorni in plesni program, za vsak okus nekaj. Od prvega Lenta do danes so našteli že skoraj 12 milijonov obiskovalcev.