Mariborski mestni svet zavrnil višje položnice za vrtce

Predlog proračuna je zastavljen v višini 168,9 milijona evrov. Z vloženimi amandmaji župana ali svetniških skupin so med drugim namenili več denarja za Festival Lent, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in vzdrževanje Akvarija Terarija namesto za stroške notarjev in odvetnikov ter nekatere ureditve starega mestnega jedra.

Po usklajevanju z vodji svetniških skupin med odmorom med sejo je župan sporočil, da so se uskladili glede predlaganih amandmajev, zato je bilo pričakovati glasovanje. A je svetniška skupina SDS presenetila s predlogom za preložitev glasovanja o proračunu na naslednjo sejo, "da si vzamejo še 14 dni za premislek". Predlog so med drugim podprli v svetniških skupinah Gibanja Svoboda in LPR. "Če se je danes kar naenkrat našlo pol milijona evrov, se bo morda našel tudi denar za vrtce in ceste," je dejala predstavnica Svobode Karin Jurše.

Po drugi strani so v NSi, SD in Arsenovičevi listi menili, da gre pri predlogu za preložitev glasovanja le za zavlačevanje, kakršnemu so bili priča že lani in je občino spravilo v velike težave. "Brez razloga se prekinjajo tako pomembne točke," je dejala Jelka Kolmanič. Melita Petelin je spomnila, da se lahko posamezne zadeve rešuje kasneje z rebalansi.